Odwiert geotermalny w Szczecinie przy ulicy Dąbskiej

W ciągu najbliższych dni na działkę przy ulicy Dąbskiej wjedzie ciężki sprzęt budowlany. Odpowiedzialna za realizację inwestycji firma UOS Drilling S.A. dopełniła już wszystkich formalności związanych ze zgłoszeniem prac i może ruszać z szykowaniem terenu pod przyszły odwiert.

W pierwszej kolejności robotnicy wybudują drogę roboczą i dostosują plac do montażu ogromnej wiertni. Zgodnie z planem etap przygotowawczy zakończy się jeszcze w listopadzie, natomiast na przełom listopada i grudnia zaplanowano przewiezienie na miejsce elementów samej maszyny wiertniczej.

Właściwe prace wiertnicze mają wystartować na przełomie roku i potrwają mniej więcej trzy miesiące.

- To ważny krok w kierunku sprawdzenia, czy Szczecin będzie mógł w przyszłości korzystać z własnych zasobów energii geotermalnej. Dopiero wykonanie odwiertu pozwoli poznać rzeczywiste parametry złoża i ocenić potencjał jego wykorzystania w miejskim systemie ciepłowniczym - podkreśla Anna Folkman, rzeczniczka Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.

Opóźnienia przy odwiercie. Miasto zapowiada możliwe kary

Realizacja tego zadania napotkała już jednak pierwsze trudności. Rzeczywiste warunki terenowe wymusiły zmiany w projekcie, przez co wykonawca poprosił władze miasta o aktualizację harmonogramu.

Konieczne okazało się przesunięcie miejsca planowanego odwiertu w granicach tej samej działki, a także nowe rozplanowanie samego placu pod wiertnię. Urzędnicy miejscy przeanalizowali dostarczoną dokumentację i odebrali od firmy program naprawczy razem ze zmodyfikowanym rozkładem prac.

Szczeciński magistrat nie wyraził jednak zgody na oficjalne przesunięcie ostatecznego terminu wykonania umowy, który mija 3 grudnia 2026 roku. Inwestor jednocześnie zastrzegł sobie prawo do nałożenia kar finansowych w przypadku wystąpienia ewentualnych opóźnień.

- Najważniejsze jest dla nas doprowadzenie przedsięwzięcia do końca i uzyskanie wiarygodnych danych dotyczących parametrów wód termalnych. To od nich zależą kolejne decyzje związane z budową instalacji geotermalnej dla Szczecina - zaznacza Anna Folkman.

Wody termalne w Szczecinie. Eksperci wskazują na doskonałe warunki

Specjaliści od wielu lat zwracają uwagę, że stolica Pomorza Zachodniego leży na obszarze o niezwykle sprzyjających parametrach geotermalnych. Odnotowywana w tym miejscu wartość strumienia cieplnego sięga około 90-100 mW/m², co plasuje ten region w ścisłej krajowej czołówce.

Według szacunków głęboko pod ziemią kryją się mocno zmineralizowane wody nagrzane do temperatury od 60 do 80 stopni Celsjusza. Takie zasoby mają szansę stać się zupełnie nowym, odnawialnym źródłem ciepła dla szczecińskiego systemu grzewczego.

Odwiert sięgnie prawie dwóch kilometrów w głąb ziemi

Założenia projektowe przewidują wywiercenie pionowego otworu o nazwie Szczecin GT-2, który sięgnie mniej więcej 1950 metrów w głąb ziemi. Według wyliczeń geologów ze złoża uda się wypompować około 200 metrów sześciennych wody termalnej w ciągu godziny.

Przewidywane właściwości podziemnych zasobów prezentują się bardzo obiecująco. Temperatura wydobywanej wody ma wynosić od 70 do 75 stopni Celsjusza, co w zupełności wystarczy do zasilenia miejskiej sieci ciepłowniczej.

Ostateczną odpowiedź na pytanie, czy podziemne złoża faktycznie pokrywają się z optymistycznymi analizami i badaniami hydrogeologicznymi, przyniesie jednak dopiero fizyczne wykonanie odwiertu.

Milionowa dotacja na geotermię w Szczecinie

Przeprowadzenie tych kosztownych prac wiertniczych stało się możliwe dzięki pieniądzom z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach programu „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” Szczecin otrzymał na to zadanie dotację w wysokości 12,9 mln zł.

Pomyślny wynik zaplanowanych badań otworzy drogę do uczynienia z geotermii jednego z głównych elementów transformacji energetycznej w mieście. W praktyce przełoży się to na odejście od paliw kopalnych, spadek emisji dwutlenku węgla oraz większą samowystarczalność energetyczną całego Szczecina.

Kryjące się pod miastem gorące zasoby mają więc szansę wykroczyć poza rolę geologicznej ciekawostki i zapewnić mieszkańcom tańsze oraz czystsze ogrzewanie domów.

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