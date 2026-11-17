Ukryte przez ponad sto lat

Znalezisko trafiło już do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim. Niemieckie listy strat z 17 października 1914 roku odnaleziono podczas remontu dawnego pałacu rodziny von Flemmingów w Benicach. Obecnie mieści się tam Zespół Szkół Ponadpodstawowych.

O odkryciu muzealników poinformował dyrektor placówki, Marek Maślak. Dokumenty były ukryte w przestrzeni stropowej budynku i przetrwały tam ponad sto lat.

Setki nazwisk na każdej stronie

Jak przekazał dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej Grzegorz Kurka, odnalezione materiały to pruskie listy strat wojennych oznaczone numerem 53.

- Mamy tutaj straty wojenne z początków wojny. Co ciekawe, są to pruskie straty wojenne nr 53. Na każdej stronie jest około stu, a może i więcej nazwisk żołnierzy, którzy byli ranni, polegli lub zaginęli w trakcie działań wojennych – powiedział Kurka.

W dokumentach przy nazwiskach znajdują się adnotacje określające los żołnierzy. Pojawiają się wpisy „verwundet” (ranny), „schwer verwundet” (ciężko ranny), „leicht verwundet” (lekko ranny) oraz „tot” (poległy).

Porażający obraz tragedii wojny

Historycy podkreślają, że znalezisko pozwala lepiej zrozumieć ogrom strat ponoszonych już w pierwszych miesiącach I wojny światowej.

- Widzimy obraz wielkiej tragedii żołnierza, który walczył w okopach I wojny światowej. To też pokazuje nam skalę tych strat – zaznaczył dyrektor muzeum.

W wykazach pojawiają się między innymi żołnierze 161. Pułku Piechoty, związanego z miejscowościami Düren, Eschweiler i Cöln, czyli dzisiejszą Kolonią. Każde nazwisko kryje osobistą historię człowieka uwikłanego w wielki konflikt.

Wśród poległych mogli być także Polacy

Szczególną uwagę badaczy zwróciły polsko brzmiące nazwiska widniejące w dokumentach. Według muzealników mogą to być mieszkańcy ziem polskich wcieleni do armii Cesarstwa Niemieckiego.

- Musimy pamiętać, że w tym wykazie mamy polsko brzmiące nazwiska, czyli prawdopodobnie byli to Polacy walczący po stronie Cesarstwa Niemieckiego – wskazał Grzegorz Kurka.

Przypomniał również, że podczas I wojny światowej Polacy służyli w armiach państw zaborczych: niemieckiej, austro-węgierskiej i rosyjskiej. Niejednokrotnie oznaczało to, że na frontach po przeciwnych stronach stawali rodacy.

Dokumenty trafią pod opiekę konserwatorów

Odnalezione listy zostaną teraz poddane pracom konserwatorskim, które mają zabezpieczyć je przed dalszym niszczeniem. Następnie specjaliści przeprowadzą szczegółową analizę ich zawartości.

Muzealnicy liczą, że dokumenty dostarczą nowych informacji o stratach armii cesarskiej oraz losach żołnierzy walczących w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny. Niewykluczone, że kryją także ślady historii osób związanych z Pomorzem i ziemiami polskimi.

12

QUIZ: "Poniemiecki" czy współczesny? Rozpoznajesz te budynki w Szczecinie? Pytanie 1 z 12 Jeden z najbardziej charakterystycznych budynków na placu Orła Białego to: przedwojenna kamienica, której podczas odbudowy pozbawiono bogatych zdobień budynek z czasów PRL, zbudowany na potrzeby państwowego przedsiębiorstwa Motozbyt Następne pytanie