Most Kłodny w Szczecinie coraz bliżej realizacji. Znamy wykonawcę potężnej inwestycji nad Odrą

Budowa Mostu Kłodnego w Szczecinie i wybór wykonawcy

Władze Szczecina rozstrzygnęły przetarg i wskazały podmiot, który zrealizuje tę inwestycję. Budową nowego Mostu Kłodnego oraz modernizacją siatki drogowej na obu brzegach Odry zajmie się spółka TERLAN S.A., której oferta okazała się najlepsza w postępowaniu.

Zwycięska propozycja opiewa na kwotę 318,2 mln zł brutto. W ramach tej sumy wykonawca postawi samą przeprawę oraz zrealizuje dodatkowe prace obejmujące przebudowę Nabrzeża Wieleckiego i ulicy Wendy. Z wyliczeń magistratu wynika, że wzniesienie samej konstrukcji mostowej pochłonie około 148 mln zł z całkowitego budżetu zadania.

- To bardzo ważny moment dla tej inwestycji. Wyłonienie wykonawcy przybliża nas do rozpoczęcia prac i realizacji projektu, który znacząco zmieni układ komunikacyjny tej części miasta – mówi Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji.

Nowy Most Kłodny zmieni panoramę Szczecina

Planowana przeprawa wyróżni się na tle innych szczecińskich obiektów inżynieryjnych. Architekci zaplanowali podwieszaną konstrukcję mierzącą około 182 metry długości. Głównym znakiem rozpoznawczym obiektu stanie się mierzący niemal 100 metrów wysokości pylon, który zdominuje nadodrzański krajobraz i na stałe wpisze się w sylwetkę miasta.

Projekt przewiduje wytyczenie na przeprawie dwóch pasów jezdni oraz torowiska dla tramwajów, a także budowę chodników i dwukierunkowej ścieżki rowerowej.

- Most Kłodny będzie nie tylko nową przeprawą przez Odrę. To również inwestycja, która stanie się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów szczecińskiego krajobrazu i poprawi dostępność Łasztowni oraz terenów portowych – podkreśla Piotr Zieliński.

Przebudowa dróg wokół Mostu Kłodnego i Łasztowni

Przedsięwzięcie jest znacznie szersze i nie ogranicza się wyłącznie do spięcia dwóch brzegów. Równolegle zmodernizowanych zostanie szereg ulic położonych po obu stronach Odry.

Na lewym brzegu drogowcy wejdą między innymi na ulice Panieńską, Kłodną, Rybaki, Jana z Kolna oraz na Nabrzeże Wieleckie. Z kolei na terenie Łasztowni roboty budowlane obejmą odcinki ulic Zbożowej, Wendy oraz Władysława IV.

Całościowe zadanie zakłada wybudowanie nowych jezdni, skrzyżowań, chodników, tras dla rowerzystów oraz torowisk tramwajowych wraz z oświetleniem i sieciami podziemnymi. W planach uwzględniono również stworzenie parkingu na 276 aut osobowych, który uzupełnią stanowiska dedykowane busom oraz dodatkowe koperty dla osób z niepełnosprawnościami.

Strategiczne znaczenie Mostu Kłodnego dla wojska i Portu Szczecin

Nowy obiekt odegra kluczową rolę w skomunikowaniu Portu Szczecin z siecią tras ekspresowych i krajowych. Konstruktorzy zastosowali tu koncepcję podwójnego przeznaczenia, co oznacza, że przeprawa obsłuży nie tylko codzienny ruch cywilny, ale sprosta także wymogom związanym z przemieszczaniem się wojska.

Projekt uwzględnia też potrzeby żeglugi śródlądowej. Swobodny przepływ jednostek po rzece zapewni prześwit sięgający 5,25 metra wysokości oraz całkowita rezygnacja z umieszczania podpór w samym nurcie Odry.

Kiedy otwarcie Mostu Kłodnego w Szczecinie?

Pieniądze na realizację tego projektu będą pochodzić z pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Środki zostaną wypłacone z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności, który funkcjonuje w strukturach Krajowego Planu Odbudowy.

Od momentu złożenia podpisów pod kontraktem firma wykonawcza otrzyma dokładnie 36 miesięcy na sfinalizowanie wszystkich prac. Pieczę nad prawidłowym przebiegiem robót powierzono spółce Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Przy założeniu braku opóźnień, już za trzy lata szczecinianie zyskają nie tylko sprawny przejazd nad Odrą. Nowa konstrukcja ma szansę stać się kolejną architektoniczną ikoną miasta, rozpoznawalną na równi z budynkiem Filharmonii czy popularnymi dźwigozaurami.

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