Nowy terminal na lotnisku w Goleniowie. Znamy wykonawcę inwestycji za miliony

Prime Construction wygrało przetarg na budowę terminala na lotnisku w Goleniowie

Władze Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów zakończyły postępowanie przetargowe dotyczące rozbudowy i przebudowy terminala pasażerskiego. Za najkorzystniejszą uznano propozycję złożoną przez szczecińską spółkę Prime Construction. Koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniesie dokładnie 183 mln 335 tys. 943 zł i 99 gr brutto.

Rzecznik prasowy portu, Krzysztof Domagalski, przekazał, że do rywalizacji stanęło pięć podmiotów, a głównym kryterium wyboru była oferowana kwota. Zarząd lotniska ma nadzieję, że podpisanie kontraktu nastąpi jeszcze w listopadzie, co pozwoli zwycięskiej firmie na błyskawiczne przejęcie terenu budowy.

Lotnisko Szczecin-Goleniów rozstrzygnęło drugi przetarg na rozbudowę

Wyłonienie wykonawcy wymagało zorganizowania dwóch procedur przetargowych. Pierwsze postępowanie ruszyło w maju, jednak władze portu musiały je unieważnić. Żadna z nadesłanych wówczas propozycji nie zmieściła się w zaplanowanym budżecie inwestora, który określił maksymalny limit wydatków na 186,3 mln zł.

Sukces przyniósł dopiero drugi przetarg, który został ogłoszony 11 sierpnia. Zwycięska firma Prime Construction zaproponowała najniższą stawkę, pokonując czterech konkurentów. Pozostałe oferty złożyły spółki Budimex z kwotą 193,6 mln zł oraz Doraco wyceniające prace na 204,7 mln zł, a także Atlas Ward Polska z propozycją rzędu 213,6 mln zł i Multi Projekt, który oczekiwał 217,7 mln zł.

Przepisy przewidują teraz czas dla pozostałych uczestników postępowania na wniesienie ewentualnych odwołań od wyniku przetargu.

Nowy terminal w Goleniowie będzie dwa razy większy. Otwarcie w 2028 roku

Zwycięzcę przetargu czeka bardzo duże wyzwanie budowlane. Powierzchnia nowego terminala pasażerskiego zbliży się do 20 tys. metrów kwadratowych. Nowy obiekt będzie zatem około dwukrotnie większy od wyburzonych już budynków z lat 70. i 90. ubiegłego stulecia.

Inwestycja obejmuje stworzenie nowoczesnych stref dla przylatujących i odlatujących, a także przestronniejszych hal odpraw, odbioru bagażu oraz kontroli bezpieczeństwa. Na podróżnych czekać będzie większa liczba stanowisk check-in oraz gate'ów, a sam budynek zaoferuje znacznie bogatsze zaplecze gastronomiczne i handlowe.

Czas przewidziany na ukończenie wszystkich robót budowlanych wynosi 21 miesięcy. Tak określony harmonogram oznacza, że nowy terminal przyjmie pierwszych pasażerów jesienią 2028 roku.

Port Lotniczy Szczecin-Goleniów szykuje się na dwa miliony pasażerów

Głównym celem inwestycji jest zapewnienie warunków do dalszego rozwoju tego największego portu lotniczego w północno-zachodniej części kraju. W 2025 roku z usług lotniska w Goleniowie skorzystało 470 tys. osób, natomiast po sfinalizowaniu rozbudowy prognozowana liczba podróżnych ma wzrosnąć nawet do 2 mln rocznie.

Środki na realizację tego zadania pochodzą z dwóch źródeł. Właściciele obiektu sfinansują 75 proc. wartości całej inwestycji, natomiast brakujące 25 proc. budżetu pokryje kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Modernizacja lotniska w Goleniowie obejmuje też systemy nawigacyjne

Przebudowa terminala pasażerskiego stanowi element szerszego planu modernizacji goleniowskiego lotniska. Już od sierpnia na terenie portu działa nowoczesny system świetlnych pomocy nawigacyjnych, dzięki któremu samoloty mogą wykonywać operacje nawet przy bardzo słabej widoczności.

Władze obiektu sfinalizowały już także wcześniejszy etap prac, który polegał na wymianie maszyn służących do zimowego oraz letniego utrzymania portu. Wszystkie te działania mają sprawić, że lotnisko w Goleniowie będzie w pełni przygotowane na przyjęcie znacznie większej liczby podróżnych w nadchodzących latach.

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