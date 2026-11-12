Nowa sala zabaw w hotelu Gołębiewski w Pobierowie

Hotel Gołębiewski w Pobierowie poinformował o uruchomieniu kolejnej atrakcji dla swoich gości. Tym razem nowość skierowana jest przede wszystkim do rodzin z dziećmi. W obiekcie oddano do użytku salę zabaw, która ma zapewnić najmłodszym miejsce do aktywnego spędzania czasu.

Jak przekazuje hotel, przestrzeń została zaprojektowana z myślą o dziecięcej wyobraźni. Kolorowe strefy i tematyczne zakątki mają zachęcać do odkrywania nowych możliwości zabawy. Dzieci mogą tam eksperymentować, tworzyć własne historie i spędzać czas w otoczeniu dostosowanym do ich potrzeb.

Kolorowe strefy i tematyczne zakątki. Tak wygląda nowa atrakcja

Przedstawiciele obiektu podkreślają, że zależało im na stworzeniu miejsca, które nie będzie jedynie zwykłą salą z zabawkami. Ma to być przestrzeń inspirująca do kreatywnej aktywności, w której najmłodsi sami będą mogli wymyślać scenariusze zabaw.

Wiemy doskonale, że dziecięca wyobraźnia nie zna granic, wystarczy dać jej odpowiednią przestrzeń. Dlatego stworzyliśmy miejsce, w którym najmłodsi mogą odkrywać, eksperymentować i tworzyć własne historie – przekazuje nam hotel.

Jak zapewnia obiekt, sala jest kolorowa, przestronna i bezpieczna. Różnorodne strefy mają sprawić, że dzieci znajdą tam wiele możliwości ciekawego spędzania czasu. Zdjęcia tego wyjątkowego miejsca znajdziecie w galerii poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Sala zabaw dla dzieci w hotelu Gołębiewski Pobierowo [ZDJĘCIA]

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Hotel Gołębiewski w Pobierowie rozwija ofertę dla rodzin

Nowa sala zabaw wpisuje się w szerszą ofertę atrakcji przygotowanych dla najmłodszych gości. Hotel Gołębiewski w Pobierowie dysponuje m.in. kompleksem wodnym Tropikana, organizuje animacje i warsztaty, a dzieci mogą korzystać również z innych przestrzeni przeznaczonych do zabawy.