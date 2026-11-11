Historyczny moment w Szczecinie. Niemal 200-metrowy prom pod polską banderą

Martyna Urban
Martyna Urban
Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
Źródło PAP
2026-11-11 14:04

Historyczny moment w Szczecinie! W Narodowe Święto Niepodległości, 11 listopada, odbył się uroczysty chrzest nowoczesnego promu M/F Bursztyn Unity. Niemal 200-metrowa jednostka otrzymała polską banderę, którą kapitanowi osobiście przekazał premier Donald Tusk. Podczas uroczystości szef rządu nawiązał do tragicznego zamachu w Krakowie, oddał hołd rannym policjantom i niespodziewanie zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego do swojego domu w Sopocie.

Wielkie święto w Szczecinie. Polski prom oficjalnie ochrzczony

Narodowe Święto Niepodległości stało się okazją do ważnego wydarzenia dla polskiej gospodarki morskiej. Przy Wałach Chrobrego w Szczecinie uroczyście ochrzczono prom M/F Bursztyn Unity.

Matką chrzestną jednostki została Zofia Gałka, od kilkudziesięciu lat związana z Polską Żeglugą Morską. Zgodnie z tradycją rozbiła butelkę szampana o prawą burtę statku.

Następnie na maszcie zawisła biało-czerwona bandera. Premier Donald Tusk przekazał ją kapitanowi promu, Wojciechowi Żukowskiemu.

– Prom M/F Bursztyn to polski projekt, polskie wykonanie przez polskich konstruktorów, w polskiej stoczni i będzie go używał polski armator – podkreślił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Polecany artykuł:

Tusk wspomniał o zamachu w Krakowie. Poruszające słowa do rannych policjantów

Podczas wystąpienia premier nawiązał do tragicznych wydarzeń z 7 listopada, kiedy podczas zamachu na Rynku Głównym w Krakowie zginęło sześć osób, a piętnaście zostało rannych.

– Za nami trudne dni. Cała nasza historia składa się z dni radosnych i dni trudnych, ale 11 listopada wszystkie serca są biało-czerwone – powiedział Donald Tusk.

Szef rządu skierował również słowa uznania do policjantów Artura Morańskiego i Jakuba Kulika, którzy powstrzymali napastnika.

– Cała Polska jest dzisiaj z wami. Jesteście naszymi bohaterami, którzy przywrócili nam wiarę w człowieczeństwo – podkreślił.

Premier zaznaczył, że bezpieczeństwo i niepodległość nie są wartościami danymi raz na zawsze. Zaapelował też o jedność społeczeństwa w najważniejszych sprawach.

Polecany artykuł:

Niespodziewane zaproszenie dla Karola Nawrockiego. „Znajdzie się miejsce w kuchni”

Jednym z najbardziej zaskakujących momentów uroczystości były słowa skierowane przez Donalda Tuska do prezydenta Karola Nawrockiego.

Premier publicznie zaprosił głowę państwa wraz z rodziną do swojego domu w Sopocie na przedświąteczne spotkanie.

– Panie prezydencie, mieliśmy się spotkać, trochę czekałem na to zaproszenie, ale od serca, w takim razie, nie czekając dłużej, chcę zaprosić pana, razem z małżonką, z rodziną, z dziećmi, do mnie do domu w Sopocie – powiedział Tusk.

Zaproponował również wspólne przełamanie się opłatkiem i rozmowę przy stole.

– Moje mieszkanie nieduże, ale znajdzie się dla nas dwóch miejsce w kuchni przy stole i porozmawiamy, jak to się kiedyś mówiło, jak Polak z Polakiem – dodał premier.

Polecany artykuł:

Polska bandera wraca po 22 latach. Rząd przeznaczył miliardy na promy

Przedstawiciele rządu podkreślali, że Bursztyn Unity jest symbolem odbudowy potencjału polskiej żeglugi.

Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka przypomniał, że w 2004 roku zdjęto polską banderę z ostatniego statku należącego do Polskiej Żeglugi Morskiej.

– Dzisiaj z wielką dumą mogę powiedzieć: polska bandera powraca. Bursztyn będzie pływał pod biało-czerwoną, a jego portem macierzystym jest Szczecin – zaznaczył.

Na program budowy nowych promów przeznaczono 1,3 mld zł. Dzięki tym środkom zakończono budowę jednostek Jantar i Bursztyn oraz rozpoczęto prace nad trzecim promem.

Uroczysty chrzest nowoczesnego promu M/F Bursztyn Unity
Galeria zdjęć 64

Niemal 200 metrów długości i 400 pasażerów. Bursztyn Unity wkrótce ruszy w rejs

M/F Bursztyn Unity to nowoczesny prom typu ro-pax, przystosowany do transportu pasażerów i pojazdów.

Jednostka ma niemal 200 metrów długości i może przewozić ponad 250 ciężarówek oraz naczep, a także 400 pasażerów.

Prom wyposażono w cztery silniki dwupaliwowe, które mogą pracować na skroplonym gazie ziemnym LNG lub oleju napędowym. Zastosowano również hybrydowy układ napędowy wspomagany bateriami, ograniczający zużycie paliwa i emisję spalin.

Maksymalna prędkość jednostki wynosi 19 węzłów. Pierwsze regularne rejsy na trasie Świnoujście–Ystad zaplanowano na 18 listopada. Podróż do Szwecji ma trwać niecałe siedem godzin.

Wcześniej mieszkańcy i turyści będą mogli zobaczyć nową jednostkę z bliska. Prom zostanie udostępniony zwiedzającym od 12 do 14 listopada.

 

ROLKI

Szczecin
prom warszawa
bursztyn