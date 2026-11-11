Wielkie święto w Szczecinie. Polski prom oficjalnie ochrzczony

Narodowe Święto Niepodległości stało się okazją do ważnego wydarzenia dla polskiej gospodarki morskiej. Przy Wałach Chrobrego w Szczecinie uroczyście ochrzczono prom M/F Bursztyn Unity.

Matką chrzestną jednostki została Zofia Gałka, od kilkudziesięciu lat związana z Polską Żeglugą Morską. Zgodnie z tradycją rozbiła butelkę szampana o prawą burtę statku.

Następnie na maszcie zawisła biało-czerwona bandera. Premier Donald Tusk przekazał ją kapitanowi promu, Wojciechowi Żukowskiemu.

– Prom M/F Bursztyn to polski projekt, polskie wykonanie przez polskich konstruktorów, w polskiej stoczni i będzie go używał polski armator – podkreślił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Tusk wspomniał o zamachu w Krakowie. Poruszające słowa do rannych policjantów

Podczas wystąpienia premier nawiązał do tragicznych wydarzeń z 7 listopada, kiedy podczas zamachu na Rynku Głównym w Krakowie zginęło sześć osób, a piętnaście zostało rannych.

– Za nami trudne dni. Cała nasza historia składa się z dni radosnych i dni trudnych, ale 11 listopada wszystkie serca są biało-czerwone – powiedział Donald Tusk.

Szef rządu skierował również słowa uznania do policjantów Artura Morańskiego i Jakuba Kulika, którzy powstrzymali napastnika.

– Cała Polska jest dzisiaj z wami. Jesteście naszymi bohaterami, którzy przywrócili nam wiarę w człowieczeństwo – podkreślił.

Premier zaznaczył, że bezpieczeństwo i niepodległość nie są wartościami danymi raz na zawsze. Zaapelował też o jedność społeczeństwa w najważniejszych sprawach.

Niespodziewane zaproszenie dla Karola Nawrockiego. „Znajdzie się miejsce w kuchni”

Jednym z najbardziej zaskakujących momentów uroczystości były słowa skierowane przez Donalda Tuska do prezydenta Karola Nawrockiego.

Premier publicznie zaprosił głowę państwa wraz z rodziną do swojego domu w Sopocie na przedświąteczne spotkanie.

– Panie prezydencie, mieliśmy się spotkać, trochę czekałem na to zaproszenie, ale od serca, w takim razie, nie czekając dłużej, chcę zaprosić pana, razem z małżonką, z rodziną, z dziećmi, do mnie do domu w Sopocie – powiedział Tusk.

Zaproponował również wspólne przełamanie się opłatkiem i rozmowę przy stole.

– Moje mieszkanie nieduże, ale znajdzie się dla nas dwóch miejsce w kuchni przy stole i porozmawiamy, jak to się kiedyś mówiło, jak Polak z Polakiem – dodał premier.

Polska bandera wraca po 22 latach. Rząd przeznaczył miliardy na promy

Przedstawiciele rządu podkreślali, że Bursztyn Unity jest symbolem odbudowy potencjału polskiej żeglugi.

Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka przypomniał, że w 2004 roku zdjęto polską banderę z ostatniego statku należącego do Polskiej Żeglugi Morskiej.

– Dzisiaj z wielką dumą mogę powiedzieć: polska bandera powraca. Bursztyn będzie pływał pod biało-czerwoną, a jego portem macierzystym jest Szczecin – zaznaczył.

Na program budowy nowych promów przeznaczono 1,3 mld zł. Dzięki tym środkom zakończono budowę jednostek Jantar i Bursztyn oraz rozpoczęto prace nad trzecim promem.

64

Niemal 200 metrów długości i 400 pasażerów. Bursztyn Unity wkrótce ruszy w rejs

M/F Bursztyn Unity to nowoczesny prom typu ro-pax, przystosowany do transportu pasażerów i pojazdów.

Jednostka ma niemal 200 metrów długości i może przewozić ponad 250 ciężarówek oraz naczep, a także 400 pasażerów.

Prom wyposażono w cztery silniki dwupaliwowe, które mogą pracować na skroplonym gazie ziemnym LNG lub oleju napędowym. Zastosowano również hybrydowy układ napędowy wspomagany bateriami, ograniczający zużycie paliwa i emisję spalin.

Maksymalna prędkość jednostki wynosi 19 węzłów. Pierwsze regularne rejsy na trasie Świnoujście–Ystad zaplanowano na 18 listopada. Podróż do Szwecji ma trwać niecałe siedem godzin.

Wcześniej mieszkańcy i turyści będą mogli zobaczyć nową jednostkę z bliska. Prom zostanie udostępniony zwiedzającym od 12 do 14 listopada.