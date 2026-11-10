Donald Tusk na chrzcie promu Bursztyn Unity w Szczecinie. Polska bandera wraca po 22 latach

Donald Tusk weźmie udział w chrzcie promu Bursztyn Unity w Szczecinie

Głównym punktem tegorocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości w stolicy Pomorza Zachodniego będzie środowa ceremonia z udziałem szefa rządu. Informację o przyjeździe premiera Donalda Tuska przekazał w trakcie konferencji prasowej Arkadiusz Marchewka, pełniący funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

- Mogę państwu zapowiedzieć, że w jutrzejszym wydarzeniu, podczas którego prom zostanie ochrzczony i zostanie podniesiona biało-czerwona bandera, będzie uczestniczył pan premier Donald Tusk. Szykuje się wyjątkowe wydarzenie dla mieszkańców Szczecina i całego Pomorza Zachodniego – powiedział Marchewka.

Własny udział w uroczystości potwierdził dzień wcześniej sam prezes Rady Ministrów w trakcie obrad rządu. Wskazał on wówczas, że oddanie do użytku tak zaawansowanej jednostki to bezpośredni rezultat prac nad rozbudową krajowej żeglugi promowej.

- Polska stocznia zbudowała ten prom, robi gigantyczne wrażenie. Jutro biało-czerwona bandera będzie nad tym promem sygnałem dla Polski i całego świata, że wracamy na morza i na Bałtyk naprawdę na dużą skalę – mówił Donald Tusk.

Prezes Rady Ministrów zwrócił także uwagę na fakt, że za budowę jednostki Bursztyn Unity odpowiada Gdańska Stocznia Remontowa, a zarządzaniem statkiem zajmuje się krajowy armator.

Polska bandera wraca na Bałtyk i statki PŻM po 22 latach

Kulminacją szczecińskich uroczystości stanie się moment wciągnięcia na maszt biało-czerwonej flagi. Zarówno dla członków rządu, jak i lokalnych samorządowców oraz branży morskiej będzie to chwila o przełomowym znaczeniu historycznym.

- Będzie to wyjątkowe wydarzenie, dlatego że jutro obchodzimy Święto Niepodległości, a najistotniejsze jest to, że statek będzie pływał pod polską banderą – podkreślał Arkadiusz Marchewka.

Wiceszef resortu infrastruktury zwrócił uwagę na długą przerwę w tej tradycji, gdyż od momentu opuszczenia narodowych barw na ostatniej jednostce należącej do Polskiej Żeglugi Morskiej upłynęły dokładnie 22 lata.

- Przywracamy polską banderę i co najważniejsze portem macierzystym dla promu Bursztyn jest Szczecin, czyli miasto będące siedzibą armatora – zaznaczył.

O ogromnej wadze tego kroku mówił także prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

- Powrót polskiej bandery na nasze jednostki, właśnie na ten piękny, nowoczesny prom, to jest coś naprawdę niezwykłego. Po tylu latach udało się tę niemoc przezwyciężyć. Wracamy z tą banderą i z portem macierzystym – mówił prezydent.

Obchody 11 listopada w Szczecinie i chrzest nowego promu

Osoby odpowiadające za organizację ceremonii zaznaczają, że zestawienie chrztu nowej jednostki z datą 11 listopada jest celowym zabiegiem. Z tego powodu na Wałach Chrobrego pojawią się liczne barwy narodowe, a całe wydarzenie zyska uroczystą, wojskową oprawę.

Jak państwo wiecie, połączyliśmy ten chrzest i to wielkie wydarzenie ze świętem narodowym. Będą flagi, będzie oprawa wojskowa i elementy Święta Niepodległości – zapowiadał wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.

W podobnym tonie o symbolice tego wydarzenia wypowiada się szef rządu Donald Tusk.

- To jest piękny prezent dla wszystkich Polaków na rocznicę niepodległości i jestem przekonany, że cała Polska będzie z podziwem patrzyła na ten niezwykły statek i na tę niezwykłą chwilę – powiedział szef rządu cytowany przez PAP.

Wzmocnione siły policji w Szczecinie. Wojewoda Adam Rudawski o bezpieczeństwie

W trakcie spotkania z dziennikarzami bardzo mocno wybrzmiał temat ochrony uczestników. Wpływ na to miały niedawne dramatyczne zdarzenia z Krakowa, po których formacje mundurowe ze zdwojoną uwagą podchodzą do planowania zabezpieczeń masowych imprez.

Przedstawiciel rządu w terenie, wojewoda Adam Rudawski, przekazał, że prace organizacyjne przed środowym wydarzeniem prowadzono od wielu tygodni. Nad spokojnym przebiegiem zgromadzenia czuwać mają rozbudowane siły różnych służb.

- Jesteśmy ze zwiększonym składem służb policyjnych. Jesteśmy przygotowani i gotowi na to, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo. Zapraszamy wszystkich, jednocześnie mając na względzie to, co się wydarzyło w Krakowie – podkreślił.

Jednocześnie wojewoda zwrócił się z prośbą do samych szczecinian, aby zachowali baczność i każde podejrzane zachowanie natychmiast raportowali dzwoniąc pod numer 112 lub informując stojącego w pobliżu policjanta.

- Gwarantuję państwu, że tak jak umiemy przygotować The Tall Ships Races, tak również ta impreza będzie bezpieczna. Wszyscy są zaproszeni – zapewnił.

Mierzący blisko 200 metrów długości nowoczesny statek Bursztyn Unity jest już obecny w stolicy Pomorza Zachodniego. Jednostka przybiła do nabrzeża przy Wałach Chrobrego, gdzie obecnie dopinane są ostatnie szczegóły przed środową uroczystością. Właśnie w tej lokalizacji, na oczach zgromadzonych mieszkańców, władz samorządowych, ministrów oraz samego premiera, nastąpi premierowe wciągnięcie na maszt polskiej bandery. Ten wyczekiwany przez wielu obserwatorów, wysoce symboliczny akt ostatecznie przypieczętuje powrót biało-czerwonej flagi na krajowe promy po przeszło dwudziestu latach przerwy.

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