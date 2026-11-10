Wyjątkowe obchody 11 listopada w Szczecinie. Święto Niepodległości w morskiej oprawie

Nowy prom Bursztyn Unity zacumował w Szczecinie

Najnowsza jednostka zbudowana na potrzeby polskiego armatora jest już obecna w Szczecinie. W poniedziałek późnym popołudniem ten okazały statek wpłynął na wody Odry, po czym zacumował przy nabrzeżu zlokalizowanym u stóp Wałów Chrobrego. Pojawienie się promu błyskawicznie przyciągnęło nad rzekę tłumy zaciekawionych mieszkańców, którzy chcieli na własne oczy obejrzeć nową dumę floty.

Obchody Święta Niepodległości 11 listopada w Szczecinie i chrzest promu

Główna część uroczystości rozpocznie się w Narodowe Święto Niepodległości, czyli w środę, 11 listopada, dokładnie o godzinie 11:00. Plan wydarzenia obejmuje tradycyjny chrzest statku połączony z symbolicznym rozbiciem butelki o jego burtę oraz uroczyste podniesienie polskiej bandery. Całość uświetni obecność wojskowej orkiestry oraz kompanii honorowej, a sama ceremonia stanie się częścią wojewódzkich obchodów tego listopadowego święta.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez organizatorów, w wydarzeniu uczestniczyć będą reprezentanci władz państwowych i samorządowych, przedstawiciele armatora, a także sama załoga jednostki. Choć doniesienia te mają wciąż charakter nieoficjalny, mówi się o prawdopodobnym przyjeździe premiera Donalda Tuska wraz z reprezentantami rządu.

Prom Bursztyn Unity to bliźniak Jantara Unity

W bieżącym roku będzie to dla Szczecina już druga tak widowiskowa uroczystość bezpośrednio związana z rodzimą flotą promową. W styczniu tysiące mieszkańców zgromadziły się, aby obserwować chrzest bliźniaczego statku noszącego nazwę Jantar Unity. Tamto wydarzenie cieszyło się olbrzymią popularnością i wszystko wskazuje na to, że obecna ceremonia przyciągnie równie wielkie tłumy.

Nowoczesny prom pasażersko-samochodowy Bursztyn Unity powstał w Gdańskiej Stoczni Remontowej. Statek mierzy przeszło 32 metry szerokości oraz prawie 196 metrów długości, a na jego pokładzie zmieści się około 400 pasażerów i tysiące metrów bieżących ładunku. Jednostka dysponuje hybrydowym napędem bazującym na systemie bateryjnym i skroplonym gazie ziemnym LNG, co skutecznie redukuje emisję zanieczyszczeń.

Darmowe zwiedzanie promu Bursztyn Unity w Szczecinie

Sama uroczystość chrztu to nie jedyna atrakcja przygotowana dla mieszkańców, ponieważ od czwartku do soboty przewidziano możliwość wejścia na pokład i obejrzenia wnętrz nowego statku. Ogromną skalę zainteresowania potwierdza fakt, że wejściówki na czwartek oraz piątek rozeszły się w niespełna dwie godziny od momentu otwarcia internetowych zapisów.

Osoby, którym nie udało się zarezerwować biletów w pierwszym terminie, otrzymają jeszcze jedną szansę na zobaczenie jednostki od środka. W sobotę między godziną 10:00 a 16:00 zorganizowany zostanie dzień otwarty niewymagający wcześniejszej rejestracji. Organizatorzy ostrzegają jednak przed bardzo dużą liczbą chętnych i związanym z tym długim staniem w kolejce, a samo zwiedzanie będzie odbywać się w grupach pod opieką przewodników.

Trasa Świnoujście-Ystad. Bursztyn Unity pod polską banderą

Docelowo jednostka Bursztyn Unity będzie kursować na trasie łączącej Świnoujście ze szwedzkim portem w Ystad. W ocenie sektora morskiego stanowi to następny istotny etap w procesie odbudowywania pozycji polskiej żeglugi promowej. Szczególną uwagę zwraca się na to, że statek zaprojektowali polscy konstruktorzy i zbudowali polscy stoczniowcy, a w rejsy wyruszy on pod biało-czerwoną banderą.

Nowoczesny prom pozostanie zacumowany przy szczecińskich Wałach Chrobrego jeszcze przez najbliższe kilka dni, dając mieszkańcom czas na jego podziwianie. W niedzielę jednostka Bursztyn Unity wypłynie ze Szczecina, aby rozpocząć bezpośrednie przygotowania do obsługi regularnych połączeń między Świnoujściem a Ystad.

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