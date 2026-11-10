Prom Bursztyn Unity zacumował w Szczecinie. Już w środę wielkie morskie święto na Wałach Chrobrego

Prom Bursztyn Unity zacumował przy Wałach Chrobrego

Bursztyn Unity pojawił się w Szczecinie tuż przed godziną 17. Z uwagi na gabaryty statku manewr wejścia do portu musiał zostać dokładnie zaplanowany i przeprowadzony z pomocą ekspertów. Bezpieczne doprowadzenie promu do nabrzeża przy Wałach Chrobrego wspierały trzy holowniki należące do spółki Fairplay Towage Polska.

Zadaniem tych maszyn jest dokładne ustawienie tak potężnych konstrukcji na niewielkiej przestrzeni w porcie. W całym przedsięwzięciu brali też udział cumownicy i pilot portowy.

- Przy tak dużym promie kluczowe znaczenie ma precyzja manewrowania i współpraca całego zespołu. Wejście do portu wymaga dobrej koordynacji działań załogi, pilota i holowników – podkreśla kapitan Wojciech Żukowski, który obejmie dowodzenie jako jeden z kapitanów na promie Bursztyn Unity, gdy ruszą jego stałe kursy.

Mgła opóźniła wpłynięcie do Szczecina

Za budowę tego nowego statku odpowiada Gdańska Stocznia Remontowa im. Józefa Piłsudskiego. Swój rejs jednostka zaczęła właśnie w Gdańsku, skąd popłynęła najpierw do Świnoujścia, by ostatecznie dotrzeć do Szczecina.

Statek przepłynął przeszło 200 mil morskich na trasie do Świnoujścia, po czym przebył następne kilkadziesiąt kilometrów torem wodnym biegnącym przez Zalew Szczeciński oraz rzekę Odrę. Chociaż gęsta mgła opóźniła moment wypłynięcia w rejs, to gdy tylko pogoda uległa poprawie, prom bez przeszkód osiągnął swój cel.

- To wielkie szczęście móc dwa razy w ciągu jednego roku oglądać tak piękne i imponujące promy w rodzinnym mieście. Najpierw Jantar Unity, a teraz Bursztyn Unity. Widok tak dużych, nowoczesnych promów przy Wałach Chrobrego, w samym sercu Szczecina, ma szczególne znaczenie – mówi Paweł Pluto-Prądzyński, prezes zarządu w POLSCA S.A., komentując to wydarzenie.

Chrzest promu Bursztyn Unity w Szczecinie już 11 listopada

Wizyta statku w stolicy Pomorza Zachodniego łączy się bezpośrednio z uroczystym chrztem jednostki zaplanowanym na 11 listopada. Jest to istotny moment zarówno dla samego armatora, jak i dla całego miasta, które od dawna ma silne związki z żeglugą i branżą morską.

Zacumowanie promu Bursztyn Unity przy reprezentacyjnym bulwarze stanowi dla szczecinian niepowtarzalną szansę, aby na własne oczy zobaczyć z bliska jeden z największych oraz najnowocześniejszych promów, jakie w ostatnich latach powstały w polskich stoczniach.

Parametry promu Bursztyn Unity

Jednostka Bursztyn Unity to prom pasażersko-towarowy w standardzie ro-pax, który mierzy 195,6 metra długości oraz 32,2 metra szerokości. Dysponuje on linią ładunkową o długości 4100 metrów, dzięki czemu może zabrać w jednym rejsie prawie 200 naczep ciężarowych. Z kolei przestrzeń pasażerska pomieści maksymalnie 400 osób.

Jednostkę napędzają cztery dwupaliwowe silniki zasilane skroplonym gazem ziemnym LNG bądź olejem napędowym. Konstrukcja korzysta ponadto z wspieranego bateriami napędu hybrydowego, co przekłada się na mniejsze spalanie i niższą emisję spalin. Jednostka spełnia też surowe wytyczne środowiskowe IMO Tier III.

Z myślą o podróżnych przygotowano na statku nowoczesne kabiny, w tym również te dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a ponadto specjalne strefy dla rodzin, kafeterię, bary i fotele lotnicze.

Bursztyn Unity i Jantar Unity w barwach POLSCA Baltic Ferries

Bursztyn Unity to bliźniak promu Jantar Unity, który w styczniu tego roku także przyciągał uwagę szczecinian. Obie te jednostki będą kursować na trasach łączących Polskę ze Szwecją w barwach POLSCA Baltic Ferries, co przełoży się na wzmocnienie przewozów towarowych i pasażerskich na Morzu Bałtyckim.

Z perspektywy samego Szczecina obecność następnego tak zaawansowanego statku jest nie tylko dużą atrakcją wizualną, ale stanowi też wyraźny symbol postępu rodzimego przemysłu stoczniowego i całej polskiej gospodarki morskiej.

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