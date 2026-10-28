Prom Bursztyn Unity przypłynie do Szczecina. Chrzest w wyjątkowym dniu. Będzie można wejść na pokład

Chrzest promu Bursztyn Unity w Narodowe Święto Niepodległości

Wyczekiwana jednostka Bursztyn Unity zawinie do Szczecina 9 listopada w okolicach południa, by zacumować przy Wałach Chrobrego. Statek będzie gościł w porcie aż do 15 listopada i w tym czasie stanie się główną atrakcją nadodrzańskiego bulwaru.

Kulminacyjnym momentem pobytu statku będzie jego uroczysty chrzest, który rozpocznie się 11 listopada o godzinie 11. Wybór tego terminu jest nieprzypadkowy, ponieważ zbiega się z obchodami Narodowego Święta Niepodległości, co podniesie rangę całej ceremonii. Mieszkańcy zyskają wówczas szansę, aby z bliska przyjrzeć się jednemu z najbardziej zaawansowanych promów, jakie powstają dla rodzimego armatora.

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Promy Jantar Unity i Bursztyn Unity w Szczecinie

Stolica Pomorza Zachodniego już po raz drugi w tym roku będzie gospodarzem tego typu uroczystości. W styczniu przy Wałach Chrobrego zorganizowano chrzest bliźniaczego promu o nazwie Jantar Unity. Tamta ceremonia zgromadziła tłumy szczecinian, którzy oprócz obserwowania oficjalnej części mieli również okazję wejść na pokład nowej jednostki.

Wizyta statku Bursztyn Unity stworzy podobną szansę dla wszystkich zainteresowanych. Organizatorzy wydarzenia spodziewają się, że także i tym razem inicjatywa przyciągnie tłumy mieszkańców Szczecina oraz przyjezdnych.

Zwiedzanie promu Bursztyn Unity w Szczecinie. Harmonogram i rezerwacje

Zwiedzanie jednostki przez turystów i szczecinian będzie możliwe przez trzy dni w zorganizowanych grupach z przewodnikiem.

Szczegółowy rozkład wejść na pokład prezentuje się następująco.

12 listopada w czwartek w godzinach 13.00-18.00 wejście będzie możliwe po uprzedniej rejestracji w internecie, 13 listopada w piątek od godziny 10.00 do 18.00 również obowiązuje wcześniejsza rezerwacja online, natomiast 14 listopada w sobotę od 10.00 do 16.00 zaplanowano dzień otwarty niewymagający zapisów.

Dla wielu zwiedzających będzie to niepowtarzalna szansa na zobaczenie nowoczesnego statku jeszcze przed jego wejściem do regularnej eksploatacji, przejście się korytarzami oraz sprawdzenie stref pasażerskich. Wały Chrobrego na cały tydzień znów zmienią się w centrum obchodów istotnego święta dla krajowej żeglugi promowej i gospodarki morskiej.

Nowe promy dla Unity Line. Po Jantar Unity czas na Bursztyn Unity

Wybudowany w Gdańskiej Stoczni Remontowej Bursztyn Unity to bliźniacza konstrukcja promu Jantar Unity. Jednostka reprezentuje nowoczesny typ ro-pax, co oznacza, że służy do transportu zarówno pasażerów, jak i pojazdów. Statek mierzy niemal 196 metrów długości oraz przeszło 32 metry szerokości, a na jego pokładzie zmieści się około 400 podróżnych i maksymalnie 270 zestawów ciężarowych.

Wprowadzenie promu Bursztyn Unity stanowi następny krok w szerokim programie modernizacji polskiej floty promowej na Morzu Bałtyckim. Cykl ten otworzył statek Jantar Unity, po nim zbudowano Bursztyn Unity, natomiast w następnych latach do służby ma trafić trzecia jednostka z tej serii, czyli Amber Unity.

Zadaniem nowych statków będzie obsługa tras łączących Polskę ze Skandynawią w barwach Unity Line. Inwestycja ta zwiększy potencjał przewozowy armatora, zapewniając jednocześnie firmom transportowym oraz pasażerom wyższy komfort podróży na nowoczesnych jednostkach.

POLSCA Baltic Ferries inwestuje w nowoczesne promy na Bałtyku

Nowa jednostka będzie operować pod szyldem POLSCA Baltic Ferries, czyli podmiotu powołanego wspólnie przez Unity Line oraz Polską Żeglugę Bałtycką, znaną jako Polferries. Główne założenie tego przedsięwzięcia to zbudowanie silnej pozycji polskiego operatora na Bałtyku oraz rozbudowa zdolności transportowych na trasach skandynawskich.

Jednostki „Jantar Unity” oraz „Bursztyn Unity” otwierają listę nowoczesnych statków powstających w ramach szeroko zakrojonej wymiany krajowej floty promowej. Rozpoczęcie przez nie regularnych rejsów ma na celu umocnienie pozycji polskich przewoźników morskich w regionie Morza Bałtyckiego.

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