Arkonia Szczecin wygrywa turniej „Z Orlika na Stadion”

Na boisku zmierzyły się najlepsze akademie i szkółki piłkarskie z województw zachodniopomorskiego oraz lubuskiego. Ostatecznie najwyższy puchar i awans do ogólnopolskiego finału wywalczyła drużyna Arkonii Szczecin.

Szczeciński etap rozgrywek odbywał się w kategorii Junior Pro, dedykowanej klubowym akademiom.

Jak podkreśla Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu - stawka turnieju była ogromna. Zwycięstwo w finale makroregionalnym otwiera Arkonii Szczecin drogę do ogólnopolskiego finału, który odbędzie się 13 listopada na stadionie Lechii Gdańsk. Najlepsza drużyna w Polsce wyjedzie na profesjonalne zgrupowanie szkoleniowe do portugalskiego FC Porto.

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