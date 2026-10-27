Spośród 4 milionów zdrapek trafił tę najważniejszą! W tym mieście padła wysoka wygrana

Wielka wygrana w Chociwlu

Szczęśliwy los został kupiony 26 października 2026 roku w punkcie Lotto przy ul. Armii Krajowej w Chociwlu. To właśnie tam padła główna wygrana w zdrapce „Papaya Cash”.

Zwycięzca wzbogacił się o 507 tys. złotych. Co ciekawe, był to drugi i zarazem ostatni główny los w tej grze. Organizator przygotował łącznie 4 miliony zdrapek, a wśród nich znalazły się tylko dwie nagrody główne. Szansa na trafienie takiego losu była więc naprawdę niewielka.

Los kosztował zaledwie 10 złotych, co sprawia, że szczęśliwy gracz zamienił niewielki wydatek w prawdziwą fortunę.

Co można kupić za pół miliona złotych?

Kwota 507 tysięcy złotych może znacząco odmienić codzienność zwycięzcy. Za takie pieniądze można kupić mieszkanie w mniejszym mieście lub zapewnić sobie wysoki wkład własny przy zakupie nieruchomości w większej aglomeracji.

To także suma pozwalająca na zakup nowego samochodu z wyższej półki, długą podróż dookoła świata albo stworzenie finansowej poduszki bezpieczeństwa na wiele lat. Wielu szczęśliwców przeznacza podobne wygrane na spłatę kredytów, remont domu czy inwestycje.

Jak grać w „Papaya Cash”?

Zasady zdrapki „Papaya Cash” są bardzo proste. Gracz musi odsłonić całe pole gry. W każdej z gier należy znaleźć trzy symbole „PAPAYA”.

Jeżeli w jednej grze pojawią się trzy takie same symbole, wygrywa się kwotę przypisaną do tej gry. Im więcej szczęścia podczas zdrapywania, tym większa szansa na zdobycie atrakcyjnej nagrody.

Wszystkie główne nagrody już odnalezione

Wygrana w Chociwlu ma dodatkowy wymiar. To właśnie tam odnaleziono drugą z dwóch głównych nagród przewidzianych w zdrapce „Papaya Cash”. Oznacza to, że najwyższe wygrane zostały już wyczerpane, a historia tej gry przejdzie do pamięci szczególnie jednego mieszkańca Zachodniopomorskiego, który za 10 złotych kupił los wart ponad pół miliona złotych.

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