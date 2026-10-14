Ogromne wygrane w Eurojackpot. Pokaźna suma trafi też do Polski

Jakie liczby padły we wtorkowym Eurojackpot?

Wtorek, 13 października, przyniósł kolejne losowanie w Eurojackpot. Maszyna wylosowała zestaw liczb: 11, 17, 20, 22, 35 oraz dwie liczby dodatkowe: 4 i 8.

Wtorkowy wieczór okazał się niezwykle pomyślny dla miłośników gier losowych. Swoje marzenia o wielkich pieniądzach zrealizowali gracze zarówno w Europie, gdzie padła wygrana I stopnia, jak i w Polsce, gdzie jeden ze szczęśliwców trafił nagrodę II stopnia.

Główna nagroda wędruje do Niemiec

Maksymalna pula, jaka narosła podczas wielotygodniowej kumulacji, powędruje za naszą zachodnią granicę. Główną wygraną trafił bowiem gracz z Niemiec, zgarniając pełną kwotę przewidzianą za wytypowanie wszystkich liczb.

Po wypłacie nagrody I stopnia, pula w loterii naturalnie spada. Zmniejszenie kwoty nie oznacza jednak braku emocji, ponieważ gracze wciąż będą walczyć o miliony złotych.

Wygrana II stopnia w Stargardzie. Szczęśliwa kolektura

Powody do hucznego świętowania ma gracz z Polski. Dzięki poprawnemu wytypowaniu układu (5+1), osoba ze Stargardu (województwo zachodniopomorskie) wzbogaci się o 13 818 120,40 zł.

Pomyślnie obstawiony kupon wykupiono w kolekturze LOTTO przy ul. Łokietka 8. Okazuje się, że nowy polski milioner zagrał dawnymi zakładami, wybierając opcję „zagraj ponownie”.

Wygrana ponad 13 milionów złotych to absolutny rekord w historii Stargardu. Warto jednak zaznaczyć, że punkt LOTTO przy ul. Łokietka 8 miał już wcześniej opinię wyjątkowo szczęśliwego miejsca. Totalizator Sportowy przypomina, że w marcu tego roku ktoś kupił tam Zdrapkę HIT, wygrywając główne trofeum w wysokości 2 milionów złotych.

Należy mieć na uwadze, że wygrana w loterii podlega obowiązkowemu podatkowi w wysokości 10 procent. Zwycięzca ze Stargardu odbierze więc z Totalizatora kwotę pomniejszoną o stosowną opłatę, ale wciąż będzie to imponująca suma ponad 12,4 miliona złotych.

Co można zrobić z 13 milionami złotych?

Trafiona kwota daje niesamowite możliwości finansowe. Mając do dyspozycji niemal 13,8 miliona złotych, można nabyć ekskluzywne apartamenty, wielką posiadłość na wybrzeżu czy kolekcję aut z najwyższej półki. Najważniejsze jednak, że pozwala to na dostatnie życie bez zmartwień.

Odpowiednie zarządzanie tak wielkim majątkiem pozwala wręcz zrezygnować z pracy zarobkowej na rzecz życia z wypracowanych zysków z inwestycji.

Zwykły pracownik musiałby pracować 127 lat

Aby uzmysłowić sobie wagę tej kwoty, warto odnieść ją do zarobków przeciętnego obywatela. Przy średniej pensji brutto na poziomie 9 tysięcy złotych, uzbieranie 13,8 mln zł zajęłoby ponad 127 lat. Zakładając oczywiście, że osoba ta nie wydałaby przez ten czas absolutnie nic i nie płaciłaby podatków.

Zestawienie to dobitnie pokazuje, w jak spektakularny sposób duża wygrana w loterii potrafi zmienić całe dotychczasowe życie.

W piątek zagramy o 45 milionów złotych

Choć olbrzymia kumulacja przeszła już do historii, zabawa wciąż trwa. Podczas najbliższego, piątkowego losowania Eurojackpot gracze powalczą o wygraną szacowaną na 45 milionów złotych.

Taka pula to wciąż potężna dawka gotówki, która pozwala ziścić marzenia o bezstresowym życiu rentiera.

Co wiesz o pieniądzach? Quiz o polskim złotym Pytanie 1 z 12 Na której stronie monety znajduje się orzeł? na awersie na rewersie Następne pytanie