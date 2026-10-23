Festiwal Kawy i lokalne marki na Łasztowni

W Starej Rzeźni oraz w sąsiednim budynku Bałtyckiego Portu Kultury odbędą się równolegle dwa wydarzenia: 3. edycja Szczecińskiego Festiwalu Kawy oraz jesienna odsłona targów „Zrobione w Szczecinie”.

Kawa z Polski i ze świata

Na Festiwalu Kawy będzie można spróbować zarówno klasycznego espresso, jak i kaw przelewowych, matchy, herbat czy kakao. Swoją ofertę zaprezentują palarnie ze Szczecina, innych miast Polski, a także z zagranicy (m.in. z Niemiec i Kolumbii).

To festiwal dla każdego. Nie trzeba być znawcą. Można podejść do stoiska, porozmawiać z ludźmi, którzy dany produkt wytworzyli, i spróbować czegoś nowego - podkreśla Michał Chaszkowski-Jakubów organizator wydarzenia.

Dwie imprezy w jednym miejscu

Obok strefy kawowej zagości festiwal „Zrobione w Szczecinie”, organizowany we współpracy z Agencją Rozwoju Metropolii Szczecińskiej (ARMS). Zaprezentują się na nim lokalni przedsiębiorcy wyróżnieni tą miejską marką. Na stoiskach znajdą się m.in. rzemieślnicze wypieki i bajgle, rękodzieło, a także rowery elektryczne.

Informacje praktyczne

Sobota (24 października): godz. 10:00 – 18:00Niedziela (25 października): godz. 10:00 – 17:00

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