Noc Upiorów 2026 już wkrótce w Lesie Arkońskim

W weekend od 24 do 25 października 2026 roku odbędzie się czwarta, najbardziej przerażająca odsłona kultowej gry terenowej Noc Upiorów. Mieszkańcy Szczecina i okolic po raz kolejny będą mogli przetestować swoje nerwy w ekstremalnych warunkach. To klimatyczna gra terenowa, podczas której uczestnicy pokonują wyznaczoną ścieżkę leśną w pobliżu ul. Międzyparkowej w Szczecinie. Organizatorzy zapowiadają, że tegoroczna edycja przyniesie rekordową liczbę strachów, unikalne rekwizyty i najbogatszą oprawę wizualną w dotychczasowej historii wydarzenia.

Na uczestników na trasie czekać będą:

efekty specjalne

aktorzy i potwory z horrorów

interaktywne otoczenie

Trasa pokonywana jest po zmroku w kameralnych grupach od 6 do 8 osób. Osoby chcące wziąć udział w grze solo lub w mniejszym gronie będą mogły dołączyć do innych grup.