Ruch, zdrowie i dobra zabawa dla każdego

Projekt skierowany do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. W programie znalazły się zarówno dyscypliny rakietowe, jak i zajęcia rekreacyjne oraz warsztaty prozdrowotne.

Głównym celem inicjatywy jest promowanie ruchu bez względu na wiek czy poziom zaawansowania. Organizatorzy podkreślają, że najważniejsza jest dobra atmosfera, chęć zadbania o swoje samopoczucie oraz spędzenie czasu w miłym towarzystwie. W ramach projektu organizowane są cykliczne sobotnie spotkania sportowe w obiektach Szczecińskiego Klubu Tenisowego przy al. Wojska Polskiego 127. Mieszkańcy Szczecina mogą spróbować swoich sił w trzech dyscyplinach rakietowych:

tenisie ziemnym,

tenisie stołowym,

badmintonie.

Zajęcia mają charakter otwarty i rekreacyjny - nie trzeba być profesjonalnym zawodnikiem, by dołączyć do rozgrywek i aktywnie spędzić wolny czas.

Projekt „Aktywni Lokalnie Szczecin” to nie tylko dyscypliny rakietowe. Organizatorzy przygotowali różnorodny wachlarz zajęć towarzyszących, które pomagają kompleksowo zadbać o kondycję i zdrowie:

Zajęcia Nordic Walking

Warsztaty „Zdrowy kręgosłup”

Warsztaty zdrowego żywienia

Zajęcia potrwają do końca listopada.