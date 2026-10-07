Ruch, zdrowie i dobra zabawa dla każdego

Oliwia Rudnicka
Oliwia Rudnicka
2026-10-07 15:30

W Szczecinie trwa projekt „Aktywni Lokalnie”.

Projekt skierowany do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. W programie znalazły się zarówno dyscypliny rakietowe, jak i zajęcia rekreacyjne oraz warsztaty prozdrowotne.

Głównym celem inicjatywy jest promowanie ruchu bez względu na wiek czy poziom zaawansowania. Organizatorzy podkreślają, że najważniejsza jest dobra atmosfera, chęć zadbania o swoje samopoczucie oraz spędzenie czasu w miłym towarzystwie. W ramach projektu organizowane są cykliczne sobotnie spotkania sportowe w obiektach Szczecińskiego Klubu Tenisowego przy al. Wojska Polskiego 127. Mieszkańcy Szczecina mogą spróbować swoich sił w trzech dyscyplinach rakietowych:

  • tenisie ziemnym,
  • tenisie stołowym,
  • badmintonie.

Zajęcia mają charakter otwarty i rekreacyjny - nie trzeba być profesjonalnym zawodnikiem, by dołączyć do rozgrywek i aktywnie spędzić wolny czas.

Projekt „Aktywni Lokalnie Szczecin” to nie tylko dyscypliny rakietowe. Organizatorzy przygotowali różnorodny wachlarz zajęć towarzyszących, które pomagają kompleksowo zadbać o kondycję i zdrowie:

  • Zajęcia Nordic Walking 
  • Warsztaty „Zdrowy kręgosłup” 
  • Warsztaty zdrowego żywienia 

Zajęcia potrwają do końca listopada. 

"Paprykarz Modelarski" w Szczecinie

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