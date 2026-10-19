Wielkie święto smaków w Szczecinie!

Jeden bilet gwarantuje wstęp na wszystkie pięć stref festiwalowych:

Festiwal Azjatycki, prawdziwa uczta dla miłośników orientalnych smaków, od tajskiego pad thaia i indyjskiej pakory, przez aromatyczne wietnamskie pho oraz bánh mì, po gruzińskie chaczapuri i libański tabbouleh. W hali Enea Arena zapachnie trawą cytrynową, świeżym imbirem oraz ostrym chilli.

Sakura Festiwal Japoński, wyjątkowe spotkanie z kuchnią, tradycją i estetyką Kraju Kwitnącej Wiśni. Oprócz klasyków takich jak świeże sushi, ramen, udon czy chrupiąca tempura, odwiedzający znajdą stoiska z unikalnymi dodatkami, biżuterią oraz kosmetykami inspirowanymi japońską pielęgnacją.

Matcha Festival, strefa dedykowana miłośnikom tradycyjnej japońskiej zielonej herbaty. Czekają tu orzeźwiające napoje, desery oraz unikalne przekąski z dodatkiem aromatycznej matchy.

Festiwal Słodyczy Świata, słodki raj z bogatym wyborem deserów, tradycyjnych wypieków i domowych przysmaków z różnych zakątków globu, w tym popularnych ryżowych ciasteczek mochi.

Nasza stacja jest patronem wydarzenia. Do zobaczenia na miejscu!

Enea Arena Szczecin, ul. Władysława Szafera 3/5/7.

Termin: 24-25 października 2026 r.

Godziny otwarcia: Sobota: 12:00-20:00 / Niedziela: 12:00-18:00

Bilety: Dostępne w sprzedaży online oraz na miejscu w kasach podczas wydarzenia. Dzieci do lat 9 wchodzą za darmo.

Targi Dobry Design w Szczecinie