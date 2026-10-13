Aktywność nie zna wieku. Bezpłatny program dla szczecińskich seniorów w SKT

Oliwia Rudnicka
Oliwia Rudnicka
2026-10-13 13:06

Szczeciński Klub Tenisowy rusza z wyjątkową inicjatywą skierowaną do mieszkańców Szczecina w wieku 60+.

Dwie rakiety do tenisa ziemnego i piłka na asfalcie. O programie dla seniorów przeczytasz na Eska Szczecin.
Autor: pixabay/ CC BY-ND 1.0

W ramach bezpłatnego projektu „Aktywne Pokolenia” seniorzy mogą zadbać o swoją sprawność fizyczną, zdrowie i dobre samopoczucie pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. 

Wiek to tylko liczba, a do podjęcia aktywności fizycznej potrzebne są jedynie chęci. Niezależnie od tego, czy uczestnicy stawiają pierwsze kroki w sporcie, czy są w stałym ruchu, oferta została przygotowana tak, aby każdy znalazł coś dla siebie.

Co czeka na uczestników?W ramach programu „Aktywne Pokolenia” zaplanowano wszechstronny zestaw zajęć wspierających kondycję i sprawność:

  • Treningi tenisa ziemnego 
  • Zajęcia Nordic Walking 
  • Warsztaty „Zdrowy Kręgosłup”
  • Warsztaty zdrowego żywienia 

Wszystkie aktywności odbywają się na terenie Szczecińskiego Klubu Tenisowego. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny, a sam projekt realizowany będzie do końca roku.

TENISISTKA PIŁA PIWO W TRAKCIE MECZU?!

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