Aktywność nie zna wieku. Bezpłatny program dla szczecińskich seniorów w SKT

W ramach bezpłatnego projektu „Aktywne Pokolenia” seniorzy mogą zadbać o swoją sprawność fizyczną, zdrowie i dobre samopoczucie pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.

Wiek to tylko liczba, a do podjęcia aktywności fizycznej potrzebne są jedynie chęci. Niezależnie od tego, czy uczestnicy stawiają pierwsze kroki w sporcie, czy są w stałym ruchu, oferta została przygotowana tak, aby każdy znalazł coś dla siebie.

Co czeka na uczestników?W ramach programu „Aktywne Pokolenia” zaplanowano wszechstronny zestaw zajęć wspierających kondycję i sprawność:

Treningi tenisa ziemnego

Zajęcia Nordic Walking

Warsztaty „Zdrowy Kręgosłup”

Warsztaty zdrowego żywienia

Wszystkie aktywności odbywają się na terenie Szczecińskiego Klubu Tenisowego. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny, a sam projekt realizowany będzie do końca roku.

TENISISTKA PIŁA PIWO W TRAKCIE MECZU?!