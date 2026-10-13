Chrzest promu "Bursztyn Unity" coraz bliżej. Czy popłynie pod polską banderą?

Chrzest "Bursztyn Unity" w symbolicznym dniu i polska bandera?

Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka już wcześniej zapowiadał, że ceremonia nadania imienia promowi odbędzie się w Szczecinie w pierwszej połowie listopada i będzie miała wyjątkowo patriotyczny charakter. Według nieoficjalnych informacji przekazanych przez „Gazetę Wyborczą”, wydarzenie zaplanowano dokładnie na 11 listopada, w Święto Niepodległości. Podniesienie polskiej bandery w takim dniu byłoby symbolicznym gestem. Uroczystość może zgromadzić najważniejsze osoby w państwie, z premierem Donaldem Tuskiem i wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na czele, jednak ich obecność nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona.

"Szczecin" na rufie promu?

Pojawiają się również spekulacje, że to właśnie Szczecin stanie się portem macierzystym „Bursztyna Unity”. Wynikają one ze zdjęcia opublikowanego przez Arkadiusza Marchewkę, na którym dziennikarze wypatrzyli skrót „SZC”. Choć prom ma regularnie kursować na linii Świnoujście-Ystad, wybór Szczecina na port macierzysty byłby dla miasta ogromnym wyróżnieniem i powodem do dumy.

Dlaczego „Jantar Unity” pływa pod banderą Cypru?

Bliźniacza jednostka, „Jantar Unity”, ochrzczona w styczniu przy Wałach Chrobrego, zarejestrowana jest obecnie na Cyprze, z portem macierzystym w Limassol. Rejestracja statków pod tzw. wygodnymi banderami (jak Cypr czy Malta) to standardowa praktyka w branży morskiej. Wynika to z korzyści podatkowych, mniejszych kosztów pracowniczych i ułatwionych procedur administracyjnych, co pozwala armatorom na lepsze radzenie sobie z globalną konkurencją.

Rząd chce przywrócić biało-czerwoną na statki

Aby odwrócić ten trend, rząd zaplanował zmiany prawne ułatwiające rejestrację statków w Polsce. Wprowadzone mają zostać m.in. podatek tonażowy w miejsce CIT-u, zwolnienie z PIT-u dla marynarzy oraz cyfryzacja procedur. Jak zauważył Arkadiusz Marchewka, celem jest wyrównanie szans z krajami o sprzyjających przepisach morskich, by biało-czerwona bandera wróciła na polskie statki handlowe. „Bursztyn Unity” mógłby być jedną z pierwszych jednostek korzystających z tych ułatwień.

Siostrzany statek „Jantara”

Budowany w Gdańskiej Stoczni Remontowej „Bursztyn Unity” to siostrzany prom nowoczesnego ro-paxa „Jantar Unity”. Służy do transportu pasażerów i pojazdów, ma długość niemal 196 m, szerokość ponad 32 m, a na pokład wejdzie 400 pasażerów i nawet 270 ciężarówek. Jednostka zakończyła testy na morzu i szykuje się do stałych rejsów między Świnoujściem a Ystad.

POLSCA stawia na nowoczesną flotę

Oba promy to pierwsze jednostki stworzone z myślą o odnowieniu polskiej floty. „Bursztyn Unity” popłynie pod szyldem POLSCA Baltic Ferries, marki powołanej przez Polferries i Unity Line. Celem projektu jest umocnienie pozycji polskich armatorów na Morzu Bałtyckim i zwiększenie możliwości transportowych do krajów skandynawskich.

Wały Chrobrego znów przyciągną tłumy?

Ostatni chrzest promu w Szczecinie przyciągnął tysiące mieszkańców. Mogli oni z bliska obejrzeć „Jantar Unity”, uczestniczyć w świetlnych pokazach i wejść na pokład. Jeśli planowane uroczystości związane z „Bursztynem Unity” dojdą do skutku, miasto znów może stać się areną wielkiego, morskiego święta. Wszystkie te informacje czekają jednak wciąż na oficjalne potwierdzenie.

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