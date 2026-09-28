Kolejny nowoczesny prom w polskiej flocie. „Bursztyn Unity” zostanie ochrzczony w Szczecinie

Kiedy odbędzie się chrzest promu Bursztyn Unity?

Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury, potwierdził doniesienia o planowanym chrzcie nowego statku. Uroczystość zaplanowano na pierwszą połowę listopada 2026 roku w Szczecinie, a przedstawiciel rządu zapowiedział, że będzie ona miała „bardzo patriotyczny wymiar”.

Zgodnie z planem, nowa jednostka zacumuje przy Wałach Chrobrego – w tym samym miejscu, co wcześniej „Jantar Unity”. Mieszkańcy Szczecina będą mieli okazję z bliska podziwiać prom, ponieważ organizatorzy zapowiadają udostępnienie go zwiedzającym. Dokładny harmonogram wydarzenia nie został jeszcze podany do wiadomości publicznej.

Bliźniacza jednostka promu Jantar Unity

Budowany w Gdańskiej Stoczni Remontowej „Bursztyn Unity” jest statkiem siostrzanym dla „Jantar Unity”, który od 2026 roku pływa we flocie POLSCA Baltic Ferries.

Mowa o nowoczesnym promie typu ro-pax, dostosowanym do transportu zarówno pasażerów, jak i samochodów. Parametry jednostki to około 195,6 metra długości i 32,2 metra szerokości. Statek zdoła pomieścić blisko 400 podróżnych, a dzięki liczącej około 4100 metrów linii ładunkowej, zabierze na pokład nawet 270 zestawów ciężarowych.

Zanim dojdzie do chrztu, prom czeka szereg prób morskich i formalnych procedur odbiorowych. Obecne plany zakładają, że inauguracyjny rejs na trasie Świnoujście–Ystad odbędzie się na początku listopada 2026 roku, jednak ostateczna data zależy od pozytywnego zakończenia wszystkich wymaganych testów.

Polska Żegluga Bałtycka inwestuje w nową flotę

„Bursztyn Unity” zasili POLSCA Baltic Ferries, markę stworzoną wspólnie przez Polską Żeglugę Bałtycką (Polferries) oraz Unity Line. Inicjatywa ta ma doprowadzić do powstania potężnego polskiego operatora promowego, obsługującego połączenia ze Szwecją. Wprowadzenie do eksploatacji nowych statków zwiększy przepustowość polskich armatorów i umocni ich pozycję na Morzu Bałtyckim. „Bursztyn Unity” widnieje już w rozkładzie rejsów POLSCA Baltic Ferries na listopad 2026 r. (linia Świnoujście–Ystad).

Dla regionu i samego Świnoujścia oznacza to ogromny wzrost potencjału transportowego – zarówno pasażerskiego, jak i towarowego. Należy podkreślić, że „Jantar Unity” i „Bursztyn Unity” to pionierskie statki, powstające w ramach szerokiego programu odnowy polskiej floty promowej.

Uroczystość chrztu promu Jantar Unity w Szczecinie

Tego typu wydarzenie jest dobrze znane mieszkańcom Szczecina. Przypomnijmy, że 17 stycznia 2026 roku przy Wałach Chrobrego hucznie świętowano chrzest „Jantar Unity” – pierwszej jednostki z nowej serii stworzonej dla polskich armatorów.

Wówczas ceremonii towarzyszyły liczne atrakcje, m.in. pokazy multimedialne i laserowe, mapping wyświetlany na burcie statku oraz dzień otwarty. Prom przybył do centrum miasta z dwudniowym wyprzedzeniem, a możliwość wejścia na pokład przyciągnęła rzesze szczecinian i turystów.

„Jantar Unity” należy do ścisłej czołówki najnowocześniejszych statków na Bałtyku. Posiada on zasilanie oparte na LNG oraz systemy bateryjne, które znacząco redukują emisję szkodliwych spalin. Mierząca prawie 196 metrów jednostka może zabrać na pokład 400 pasażerów i udostępnia 4100 metrów linii ładunkowej.

Kolejne morskie wydarzenie przy Wałach Chrobrego

Wszystko wskazuje na to, że listopadowy chrzest „Bursztyn Unity” będzie jednym z kluczowych wydarzeń morskich w końcówce roku. Jeśli organizatorzy zdecydują się na powtórzenie scenariusza z chrztu „Jantara”, mieszkańcy Szczecina i turyści mogą spodziewać się nie tylko podniosłej ceremonii, ale również zwiedzania statku i wielu atrakcji na Wałach Chrobrego.

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