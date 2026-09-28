Sąd podjął decyzję w sprawie pseudografficiarzy z Ładzina. Zatrzymali i oszpecili pociąg

Zatrzymanie podejrzanych. Decyzja sądu o areszcie

W czwartek 25 września odbyły się posiedzenia w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim, gdzie decydowano o środkach zapobiegawczych dla pięciu mężczyzn. Cała piątka usłyszała zarzuty w związku z zamalowaniem pociągu farbą w sprayu.

Sąd uwzględnił wnioski prokuratury odnośnie do dwóch z zatrzymanych, nakładając na nich najsurowszy środek zapobiegawczy. Zostaną oni osadzeni w areszcie przez najbliższy miesiąc.

Trójka pozostałych podejrzanych będzie odpowiadać przed sądem pozostając na wolności. Policja milczy na temat szczegółów dotyczących zabezpieczonych dowodów oraz dalszych kroków, jakie zamierza podjąć w tej sprawie.

Napad na pociąg Polregio w Ładzinie

Przypominamy, że do zdarzenia doszło nocą z 19 na 20 września na stacji Ładzin, leżącej na terenie gminy Wolin. Zamaskowani sprawcy unieruchomili pociąg Polregio używając hamulca bezpieczeństwa i systemu awaryjnego zwalniania drzwi.

Zaraz potem zaczęli malować wagon sprayem. Farba pokryła między innymi drzwi, okna, a także zewnętrzne lusterka i kamery. Skład nie był w stanie kontynuować trasy, przez co pasażerowie na pewien czas zostali zamknięci wewnątrz pojazdu. Szkody wyceniono na ponad 92 tysiące złotych.

Sprawców zdradziła kamera GoPro

Sprawa nabrała rozpędu dzięki pracy funkcjonariuszy z Kamienia Pomorskiego i Szczecina. Przełomem było znalezienie kamery sportowej GoPro pozostawionej na miejscu zdarzenia. Jak podawały służby, wnikliwa analiza zarejestrowanych filmów pozwoliła na zidentyfikowanie osób powiązanych z tym czynem.

Ujawnione na sprzęcie nagrania ukazywały również inne tego typu wybryki na terenie obcych państw, w tym zniszczenie pociągu metra w stolicy Niemiec. Zgromadzony materiał doprowadził ostatecznie do ujęcia pięciu sprawców.

Trwa śledztwo w sprawie zniszczenia pociągu

Zatrzymanym postawiono już zarzuty. Odpowiedzą oni między innymi za zniszczenie cudzego mienia, uszkodzenie infrastruktury kolejowej oraz bezprawne pozbawienie wolności pasażerów pociągu. Wymienione przestępstwa są zagrożone karą sięgającą nawet 8 lat pozbawienia wolności.

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