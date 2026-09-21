Grupa pseudografficiarzy zatrzymała pociąg. Błyskawicznie zdewastowali cały skład

Zorganizowana grupa wandali zatrzymuje pociąg

Z informacji przekazanych przez kierownika pociągu wynika, że akcja wandali była starannie zaplanowana. Sprawcy zainicjowali gwałtowne hamowanie składu, co samo w sobie stanowiło poważne zagrożenie dla podróżnych i mogło doprowadzić do katastrofy. Po zatrzymaniu maszyny grupa natychmiast wtargnęła na teren przytorowy, błyskawicznie pokrywając pojazd grubą warstwą farby.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego opublikował nagranie z kamer bezpieczeństwa. Widać na nim zakamuflowane postacie, które w niezwykle szybkim tempie dewastują wagony z każdej strony.

Agresywni grafficiarze zablokowali pociąg. Opóźnienie przekroczyło godzinę

Z relacji obsługi pociągu wynika, że chuligani zachowywali się w sposób wulgarny i wykazywali dużą agresję wobec wszelkich prób interwencji. Zaniepokojeni podróżni musieli biernie przyglądać się zdarzeniu, obawiając się o swoje bezpieczeństwo.

Ostatecznie pociąg dotarł na stację Szczecin Główny ze stratą czasu wynoszącą 63 minuty. Oprócz utrudnień dla pasażerów oznacza to również przymusowe wycofanie pojazdu z eksploatacji w celu przeprowadzenia kosztownego procesu czyszczenia.

Plaga graffiti na pociągach Pomorza Zachodniego. 89 incydentów

Lokalne władze nie ukrywają swojej wściekłości zaistniałą sytuacją. W wydanym oświadczeniu zwrócono uwagę, że to nie pierwszy tego typu wybryk w tym roku. Statystyki pokazują, że do końca sierpnia zarejestrowano już 89 przypadków zniszczeń pociągów poprzez malowanie graffiti w regionie zachodniopomorskim.

Każdorazowy akt wandalizmu niesie za sobą określone konsekwencje:

anulowanie zaplanowanych połączeń,

znaczące nakłady finansowe na mycie i ewentualne naprawy,

poważne problemy komunikacyjne dla stałych pasażerów kolei regionalnych.

Samorząd szuka świadków dewastacji pociągu

Władze regionalne proszą o kontakt wszystkich, którzy posiadają jakąkolwiek wiedzę na temat sprawców tego czynu. Informacje można przekazywać bezpośrednio funkcjonariuszom policji lub kontaktować się z miejscowym oddziałem spółki POLREGIO pod adresem mailowym: [email protected] oraz numerem telefonu 91 8199950.

Wideo z ataku na pociąg udostępnione w sieci

Do komunikatu dołączono materiał wideo z kamer przemysłowych, którego celem jest wsparcie działań zmierzających do schwytania sprawców. Film pokazuje zorganizowaną i zuchwałą akcję grupy, która działała z pełnym poczuciem bezkarności.

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