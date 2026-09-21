Grupa pseudografficiarzy zatrzymała pociąg. Błyskawicznie zdewastowali cały skład

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Zorganizowana grupa wandali zatrzymuje pociąg
Z informacji przekazanych przez kierownika pociągu wynika, że akcja wandali była starannie zaplanowana. Sprawcy zainicjowali gwałtowne hamowanie składu, co samo w sobie stanowiło poważne zagrożenie dla podróżnych i mogło doprowadzić do katastrofy. Po zatrzymaniu maszyny grupa natychmiast wtargnęła na teren przytorowy, błyskawicznie pokrywając pojazd grubą warstwą farby.
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego opublikował nagranie z kamer bezpieczeństwa. Widać na nim zakamuflowane postacie, które w niezwykle szybkim tempie dewastują wagony z każdej strony.
Agresywni grafficiarze zablokowali pociąg. Opóźnienie przekroczyło godzinę
Z relacji obsługi pociągu wynika, że chuligani zachowywali się w sposób wulgarny i wykazywali dużą agresję wobec wszelkich prób interwencji. Zaniepokojeni podróżni musieli biernie przyglądać się zdarzeniu, obawiając się o swoje bezpieczeństwo.
Ostatecznie pociąg dotarł na stację Szczecin Główny ze stratą czasu wynoszącą 63 minuty. Oprócz utrudnień dla pasażerów oznacza to również przymusowe wycofanie pojazdu z eksploatacji w celu przeprowadzenia kosztownego procesu czyszczenia.
Plaga graffiti na pociągach Pomorza Zachodniego. 89 incydentów
Lokalne władze nie ukrywają swojej wściekłości zaistniałą sytuacją. W wydanym oświadczeniu zwrócono uwagę, że to nie pierwszy tego typu wybryk w tym roku. Statystyki pokazują, że do końca sierpnia zarejestrowano już 89 przypadków zniszczeń pociągów poprzez malowanie graffiti w regionie zachodniopomorskim.
Każdorazowy akt wandalizmu niesie za sobą określone konsekwencje:
- anulowanie zaplanowanych połączeń,
- znaczące nakłady finansowe na mycie i ewentualne naprawy,
- poważne problemy komunikacyjne dla stałych pasażerów kolei regionalnych.
Samorząd szuka świadków dewastacji pociągu
Władze regionalne proszą o kontakt wszystkich, którzy posiadają jakąkolwiek wiedzę na temat sprawców tego czynu. Informacje można przekazywać bezpośrednio funkcjonariuszom policji lub kontaktować się z miejscowym oddziałem spółki POLREGIO pod adresem mailowym: [email protected] oraz numerem telefonu 91 8199950.
Wideo z ataku na pociąg udostępnione w sieci
Do komunikatu dołączono materiał wideo z kamer przemysłowych, którego celem jest wsparcie działań zmierzających do schwytania sprawców. Film pokazuje zorganizowaną i zuchwałą akcję grupy, która działała z pełnym poczuciem bezkarności.