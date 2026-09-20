Historyczna kumulacja rozbita! 45 milionów złotych zgarnęła jedna osoba

Wyniki Lotto z 19 września. Które liczby padły?

Od kilku dni napięcie rosło wraz z każdą kolejną kumulacją. Maszyna w Studio Lotto wylosowała w sobotni wieczór: 3, 4, 6, 9, 22 oraz 48. Taki komplet zapewnił jednemu z graczy niezwykle cenną nagrodę finansową. Totalizator Sportowy wciąż milczy na temat miejscowości, z której pochodzi świeżo upieczony bogacz, ale jedno jest pewne - cała wygrana nie będzie dzielona na kilku graczy.

Trzeba jednak pamiętać, że od kwoty 45 milionów złotych zwycięzca musi jeszcze odprowadzić należną daninę. Mimo to po zapłaceniu podatku od wysokich wygranych nowy multimilioner wciąż będzie dysponował gigantycznymi pieniędzmi, które otworzą mu drogę do spełniania najskrytszych marzeń.

Wielka wygrana w Lotto. Na co wystarczy 40 milionów złotych?

Dzięki takiej wygranej można bez problemu wejść do świata prawdziwego luksusu. Posiadając tak potężny kapitał, bez problemu można pozwolić sobie na:

olbrzymią posiadłość z basenem w dowolnym zakątku naszego kraju,

pokaźny pakiet apartamentów inwestycyjnych w największych polskich miastach (np. Warszawa, Wrocław, Kraków),

flotę luksusowych i sportowych samochodów, takich marek jak Lamborghini czy Ferrari,

podróżowanie w najbardziej odległe i egzotyczne zakątki globu,

a nawet zakup własnej, prywatnej wyspy na terenie Azji bądź Europy.

Taka gotówka to nie tylko gwarancja wygodnego życia, ale też prawdziwy bilet do całkowitej życiowej rewolucji dla całej rodziny.

Ile trzeba pracować na taką fortunę?

Biorąc pod uwagę, że średnie miesięczne zarobki w naszym kraju to obecnie w okolicach 8 tysięcy złotych brutto, uzbieranie podobnej fortuny zajęłoby przeciętnemu Kowalskiemu niewiarygodnie dużo czasu. Z prostych wyliczeń wynika, że na odłożenie prawie 45 milionów złotych potrzeba by było ponad 465 lat nieprzerwanej pracy. Mówimy o ponad czterech wiekach bez jakiegokolwiek dnia wolnego czy urlopu zdrowotnego. Sobotni triumfator dokonał tego jednym, szczęśliwym kuponem.

Zasady gry w Lotto. Jak grać, by wygrać?

Reguły tej niezwykle popularnej gry liczbowej są bardzo przejrzyste. Zabawa polega na wytypowaniu 6 z 49 dostępnych numerów. Można to zrobić, skreślając samodzielnie wybrane liczby lub grając na tzw. chybił trafił, gdzie numery wybiera za nas system. Nagrody pieniężne przyznawane są za trafienie 3, 4, 5 oraz 6 liczb, z czego to właśnie szóstka pozwala na zgarnięcie głównej puli, co udowodniło sobotnie losowanie.

Szanse na wygraną pojawiają się trzy razy w tygodniu. Losowania można śledzić w każdy wtorek, czwartek oraz w sobotę dokładnie o godzinie 22:00. Kupony dostępne są zarówno w tradycyjnych kolekturach, jak i w internecie - na oficjalnej stronie lub przez dedykowaną aplikację.

Kolejne losowanie Lotto przed nami. Jaka będzie kumulacja?

Po tak spektakularnym rozbiciu kumulacji Totalizator Sportowy nie zwalnia tempa. Wtorkowe losowanie, zaplanowane na 22 września, powraca do puli gwarantowanej, która wynosi 3 miliony złotych. Choć to znacznie mniej niż sobotni rekord, taka kwota w dalszym ciągu jest w stanie odmienić czyjeś życie. Tradycyjnie można się spodziewać sporych kolejek w punktach Lotto przed kolejnym emocjonującym wieczorem.

Co wiesz o pieniądzach? Quiz o polskim złotym Pytanie 1 z 12 Na której stronie monety znajduje się orzeł? na awersie na rewersie Następne pytanie