Śmiertelne zderzenie w Kobylance. Życia motocyklisty nie udało się uratować

Tragedia w powiecie stargardzkim. Samochód zderzył się z motocyklem

W sobotę, 19 września, na ulicy Szczecińskiej w miejscowości Kobylanka pod Stargardem miał miejsce śmiertelny wypadek. Jak podaje „Głos Szczeciński”, doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem.

Do akcji ratunkowej natychmiast wezwano zastępy straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego i patrole policji. Kierujący jednośladem odniósł bardzo poważne obrażenia. Ratownicy od razu przystąpili do dramatycznej walki o życie rannego.

Niestety, nie udało się ocalić motocyklisty. – Kierujący jednośladem był reanimowany, jednak mimo podjętych działań zmarł. Droga jest całkowicie zablokowana – przekazała „Głosowi Szczecińskiemu” mł. asp. Ewa Majdzińska ze stargardzkiej policji.

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Paraliż na dawnej drodze krajowej. Wyznaczono objazdy dla kierowców

Z powodu wypadku całkowicie zamknięto ulicę Szczecińską, dawną drogę krajową nr 10 biegnącą przez Kobylankę. Funkcjonariusze zorganizowali objazdy. Podróżujący w kierunku Stargardu zostali skierowani na obwodnicę Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa. Z kolei pojazdy zmierzające do Szczecina muszą kierować się przez Stare Czarnowo.

W miejscu tragedii nadal trwają czynności. Obecnie nie są jeszcze znane przyczyny, które doprowadziły do zderzenia pojazdów.

To kolejna tego typu tragedia w tym regionie w ostatnich dniach. Zaledwie dzień wcześniej w pobliskiej Wapnicy samochód osobowy z impetem uderzył wciężarówkę. W tamtym zdarzeniu śmierć na miejscu poniósł kierowca auta osobowego.