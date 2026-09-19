Niemcy chcą obowiązkowego języka polskiego w szkołach. "Angielski to za mało"

Niemcy oczekują wprowadzenia języka polskiego do szkół

Podczas spotkania z mieszkańcami w przygranicznej miejscowości Löcknitz, polityk CDU, Dirk Abraham, wypowiadał się bardzo bezpośrednio. Według relacji "Nordkuriera", podkreślił on, że znajomość angielskiego nie zrekompensuje braku umiejętności posługiwania się językiem sąsiadów w regionie, gdzie obywatele Polski i Niemiec żyją w tak bliskim sąsiedztwie. Z tego powodu edukacja w zakresie języka polskiego powinna stać się normą.

Abraham retorycznie zapytał zebranych, kiedy ostatnio spotkali w swojej okolicy obywatela Hiszpanii, wyrażając w ten sposób dezaprobatę dla tendencji niemieckich rodziców, którzy częściej wybierają dla swoich pociech naukę hiszpańskiego. Jego zdaniem taka preferencja kompletnie ignoruje codzienną specyfikę życia na terenach przygranicznych.

Zwolennicy tego rozwiązania wskazują na proste fakty: mieszkańcy przygranicznych landów, takich jak Meklemburgia i Brandenburgia, coraz intensywniej uczestniczą w polskim rynku pracy, korzystają z usług i robią zakupy po polskiej stronie. Nieznajomość polskiego staje się w tych sytuacjach istotną przeszkodą.

Życie na pograniczu wymusza znajomość języka polskiego

Przedstawiciele prasy podkreślają, że obecne realia życia na terenach przygranicznych uległy znacznej zmianie w stosunku do sytuacji sprzed dziesięciu lat. Niemieccy obywatele regularnie odwiedzają Szczecin w celach medycznych, korzystają z usług fryzjerskich i mechaników samochodowych, natomiast Polacy masowo podejmują pracę w niemieckich przedsiębiorstwach i instytucjach. Pomimo tych ścisłych powiązań, w wielu placówkach edukacyjnych prym wiodą języki, takie jak francuski i hiszpański, które w tamtejszych uwarunkowaniach są niemalże bezużyteczne.

Jak zauważają niemieccy publicyści, to właśnie deficyt znajomości języka polskiego wśród młodzieży szkolnej jest źródłem nieporozumień, stanowi barierę w integracji społecznej i hamuje gospodarczy potencjał całego regionu.

Placówki wprowadzają zmiany, ale to nie wystarczy

Dziennik zaznacza, że niektóre placówki oświatowe w Brandenburgii zdecydowały się już na włączenie języka polskiego do oferty edukacyjnej jako przedmiotu nadobowiązkowego. Niestety, zasięg tych działań jest zbyt mały, gdyż w licznych miejscowościach zamieszkiwanych przez dużą liczbę dzieci z polskich rodzin brakuje jakichkolwiek możliwości nauki tego języka.

Z tego powodu coraz częściej pojawiają się głosy wzywające do utworzenia tak zwanego „korytarza językowego”. Miałaby to być specjalna strefa przygraniczna, gdzie język polski posiadałby status przedmiotu obowiązkowego, podobnie jak ma to miejsce w przypadku języka angielskiego.

Mieszkańcy Niemiec widzą sens w nauce polskiego

Niemiecka prasa przytacza opinie lokalnej społeczności, w których wyraźnie widać aprobatę dla tego pomysłu. Mieszkańcy argumentują, że nauka polskiego byłaby znacznie bardziej pragmatyczna niż zgłębianie języka hiszpańskiego. Wskazują, że ułatwiłoby to codzienne funkcjonowanie, a wręcz uważają za powód do wstydu brak umiejętności zbudowania prostego komunikatu po polsku, mieszkając w tak niewielkiej odległości od granicy.

Perspektywy nowej współpracy polsko-niemieckiej

Mimo iż obecnie są to zaledwie koncepcje, debata publiczna na ten temat staje się coraz bardziej intensywna. Działacze samorządowi planują kolejne debaty, a społeczność przygraniczna z rosnącą determinacją domaga się modyfikacji w obrębie systemu szkolnictwa.

Niewątpliwie obecność języka polskiego w niemieckim systemie edukacji przestaje być traktowana jako fanaberia i staje się w pełni uzasadnioną, praktyczną koniecznością.

QUIZ. Polska czy Niemcy? Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś łatwego. W jakim kraju zostało zrobione to zdjęcie? Polska Niemcy Następne pytanie