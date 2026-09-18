Zuchwała kradzież na Pomorzu Zachodnim. Złodzieje ukradli zabytkowy dzwon!

Kradzież na wieży zamkowej w Płotach

Brak dzwonu odkryto w niedzielę, 15 września. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez władze Gminy Płoty i lokalne media, do kradzieży doszło w okresie od 3 września do nocy z 14 na 15 września 2026 r. Sprawcy przedostali się na zamkową wieżę i zdemontowali dzwon, który zdaniem burmistrza może ważyć kilkanaście kilogramów. Ponadto złodzieje zabrali trzy kinkiety, uszkadzając przy okazji jeden kinkiet i żyrandol.

Zabytkowy dzwon z 1643 roku – pamiątka Płotów

Skradziony obiekt to zabytek o niezwykłej wartości historycznej. Widniejący na nim napis ANNO 1643 potwierdza, że pochodzi on z XVII wieku. Przez wiele lat znajdował się on w nieistniejącym już miejscowym kościele. Na wieżę Nowego Zamku trafił w 1912 roku. Dzwon był częścią historii mieszkańców Płotów już od 1945 roku, kiedy to miejscowość znalazła się w granicach Polski.

Władze gminy zwracają uwagę na ogromne znaczenie sentymentalne utraconego zabytku.

"Skradziono dzwon z wieży zamkowej, przedstawiający dla nas mieszkańców Płotów, wielką wartość sentymentalną dużo większą niż jego wartość materialna"

– napisano na profilu gminy na Facebooku.

Działania policji w sprawie dzwonu

Na kradzież natrafiono przypadkiem podczas standardowej inspekcji wieży. Uwagę kontrolujących zwróciła otwarta skrzynka elektryczna, brak kinkietów oraz samego dzwonu. Funkcjonariusze szybko zabezpieczyli miejsce zdarzenia, przesłuchali świadków i zabezpieczyli nagrania z monitoringu. Rozpoczęto także sprawdzanie okolicznych skupów złomu.

Rozczarowania nie kryje burmistrz miasta, Szymon Klimko:

– Jestem załamany. Staramy się mocno o środki finansowe z funduszy norweskich na remont zamku. Chodzi o 3,5 miliona euro i nagle spada na nas taka informacja – powiedział samorządowiec w rozmowie z TVN24.

Apel do mieszkańców i złodziei z Płotów

Włodarze Gminy Płoty proszą wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek informacje w tej sprawie, o kontakt z jednostkami policji w Płotach lub Gryficach, albo z Urzędem Miejskim.

"Apelujemy, aby każdy kto posiada informacje mogące przyczynić się do odzyskania dzwonu przekazał je na Policję w Płotach lub Gryficach albo do Urzędu Miejskiego w Płotach. Jeżeli pomożesz nam odzyskać dzwon i wyrazisz taka wolę twoja pomoc zostanie przez nas odpowiednio uhonorowana i upamiętniona"

Zwrócono się również do sprawców zuchwałego występku:

„Apelujemy również do sprawców kradzieży - zwróćcie skradziony dzwon, jego wartość dla mieszkańców Płotów, jest niewspółmiernie większa niż jakakolwiek korzyść materialna jaką możecie za niego uzyskać”

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