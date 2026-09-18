Szczeciński szpital z milionami od fundacji Cancer Fighters. Rekord Łatwoganga poprawi los dzieci

Gigantyczne wsparcie z fundacji. 20 milionów dla szpitala w Szczecinie

W piątek doszło do podpisania listu intencyjnego pomiędzy Fundacją Cancer Fighters, szpitalem oraz PUM. Prezes organizacji, Marek Kopyść, uroczyście przekazał placówce symboliczny czek na niebagatelną sumę 20 milionów złotych. Pieniądze te zostaną zainwestowane w ambitny projekt modernizacyjny.

Środki pozwolą na całkowitą przebudowę Oddziału Św. Mikołaja. Inwestycja obejmie ogromną powierzchnię blisko 3300 metrów kwadratowych, gdzie na co dzień działają dwie kluczowe dla regionu kliniki zajmujące się leczeniem najmłodszych pacjentów onkologicznych.

– W pewnym momencie zaczęliśmy pytać szpitale nie tylko o potrzeby, ale o marzenia. W Szczecinie odpowiedzią nie był kolejny zakup, ale cały budynek Św. Mikołaja. Dlatego dziś przekazujemy 20 milionów złotych, które mają całkowicie zmienić warunki leczenia dzieci – mówi Marek Kopyść.

Klinika PUM wsparta z projektu „Diss na raka”

Warto przypomnieć, że szczeciński szpital już na początku sierpnia gościł przedstawicieli fundacji. Wtedy zainaugurowano ogólnopolską akcję, w ramach której 17 ośrodków leczenia dziecięcych nowotworów otrzymało po 1 milionie złotych.

Obecne przedsięwzięcie jest jednak absolutnie bezprecedensowe w historii działań statutowych organizacji.

– To piękny gest, który pokazuje potężną siłę solidarności. Dzięki tej inicjatywie możemy przyspieszyć rozwój infrastruktury kliniki i zapewnić pacjentom światowe standardy opieki – podkreśla prof. Leszek Domański, rektor PUM.

Nowe oblicze szpitala. Szpital PUM w Szczecinie przebuduje oddział

Nie mowa tu o zwykłym remoncie. Plany zakładają generalną modernizację infrastruktury oddziału. Przewidziano m.in. nowe rozplanowanie wnętrz, zdecydowane podniesienie standardów pokoi oraz unowocześnienie zaplecza technicznego.

Kluczowym celem jest stworzenie maksymalnie komfortowych warunków bytowych dla małych pacjentów i ich opiekunów, którzy spędzają w placówce wiele wyczerpujących miesięcy podczas trudnej terapii.

– Ostateczną miarą wartości tej inwestycji będą warunki, jakie stworzymy dzieciom i ich rodzicom. To oni przechodzą tę drogę razem – mówi dr hab. Konrad Jarosz, dyrektor USK-1 PUM.

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Marek Kopyść wspomniał również swoje pierwsze kroki w wolontariacie, gdy dziesięć lat temu po raz pierwszy odwiedził ten sam szpital.

– Byłem młodym chłopakiem, który mógł podarować dzieciom pluszaki - mówi. - Dziś jako Cancer Fighters możemy więcej, ale misja pozostaje ta sama – zmieniać rzeczywistość dzieci na oddziałach. Dzięki milionom osób, które wsparły akcję Diss na raka, możemy przekazać 20 milionów złotych. Ale dla dzieci ważniejsze jest to, że nie są sami. Ciągle tutaj jestem. I ciągle – jako fundacja – tu będziemy.

Poprzedni milion już w użyciu. Szpital kupił sprzęt

Szczecińska placówka z powodzeniem zagospodarowała już milion złotych z sierpniowej transzy. Kwota ta została przeznaczona na specjalistyczną aparaturę, taką jak innowacyjny sprzęt do zabiegów endoskopowych FESS. Urządzenie to jest niezbędne przy leczeniu skomplikowanych nowotworów zlokalizowanych w nosie i zatokach.

Obecne dofinansowanie otwiera przed szpitalem zupełnie nowe perspektywy. To już nie tylko doposażenie, ale szansa na stworzenie nowoczesnej, kompleksowej przestrzeni dla ciężko chorych pacjentów.

Sukces streamera. Łatwogang pobił rekord zbiórką w internecie

Pieniądze na tak ogromną dotację pochodzą z bicia rekordu, które miało miejsce podczas akcji "Diss na raka". Inicjatywa napędzana przez znanego streamera, Łatwoganga, odbiła się szerokim echem. Zaledwie w ciągu 9 dni zgromadzono astronomiczną kwotę ponad 292 milionów złotych. Ten bezprecedensowy wynik zjednoczył widzów, innych twórców i przedsiębiorstwa, a teraz realnie przekłada się na ratowanie życia dzieci.

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