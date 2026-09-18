Tir wpadł w poślizg i wbił się w barierę. Przerażające nagranie z kolizji na drodze S6

Kierowca tira traci panowanie na S6 i uderza w barierki

Zdarzenie miało miejsce w środę, 16 września, tuż przed godziną 11:00 na drodze ekspresowej S6. Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA poinformował w rozmowie z TVN24, że silne ulewy w tym obszarze znacznie utrudniły jazdę. Zarejestrowane wideo ukazuje ciężarówkę z dużą siłą wjeżdżającą na łącznicę na trasie Szczecin–Nowogard, która następnie wpada w poślizg i wbija się w bariery ochronne.

Przedstawiciel GDDKiA zaznaczył, że w kolizji uczestniczyło wyłącznie to jedno auto. Mężczyzna za kierownicą nie zapanował nad pojazdem na śliskiej drodze, co poskutkowało nagłym poślizgiem i zderzeniem z barierą.

Utrudnienia po kolizji tira na drodze S6

Na szczęście nie było osób poszkodowanych, jednak incydent wywołał duże komplikacje na drodze. Tir zajął pas włączania oraz prawy pas ruchu, przez co zmotoryzowani mieli do dyspozycji tylko lewy pas. Konieczne okazało się również zamknięcie na pewien czas zjazdu, na którym ciężarówka straciła przyczepność.

W wyniku uderzenia zniszczone zostały bariery energochłonne, co wiązało się z potrzebą szybkiego ich zabezpieczenia przez służby drogowe. Kierowcy musieli liczyć się ze sporymi utrudnieniami aż do godziny 15:00.

Drogowcy apelują do kierowców. GDDKiA publikuje nagranie z wypadku na S6

Szczeciński oddział GDDKiA udostępnił w serwisie X materiał wideo z tego zdarzenia, aby zaapelować do kierujących o rozważną jazdę i dostosowywanie prędkości do panującej pogody.

„Zbliża się jesień, czas pogorszonych warunków jazdy i częstych opadów deszczu. Mokra nawierzchnia oznacza gorszą przyczepność”

– przypominają przedstawiciele GDDKiA. Zaznaczają przy tym, że nadchodząca jesień to okres wzmożonych opadów, a co za tym idzie, wyższego ryzyka wpadnięcia w poślizg.

Udostępniony film ma stanowić ostrzeżenie dla wszystkich zmotoryzowanych, którzy mimo złych warunków pogodowych jeżdżą zbyt szybko.

Opublikowane nagranie doskonale ilustruje, jak mały błąd w połączeniu z niesprzyjającą aurą może wywołać wielkie zagrożenie na trasie ekspresowej.

Zbliża się jesień, czas pogorszonych warunków jazdy i częstych opadów deszczu. Mokra nawierzchnia oznacza gorszą przyczepność. Pamiętajmy zawsze o dostosowaniu prędkości do warunków panujących na drodze, aby nie dochodziło do takich sytuacji jak na poniższym materiale wideo. pic.twitter.com/YZcMT587Rt— GDDKiA Szczecin (@GDDKiA_Szczecin) September 18, 2026

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