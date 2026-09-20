Wały Chrobrego zamieniły się w wielki ogród. Tłumy szczecinian na jesiennym kiermaszu

Jesienny kiermasz roślin na Wałach Chrobrego

Hodowcy z najróżniejszych zakątków kraju – począwszy od lokalnych właścicieli szkółek, aż po dostawców z odległych województw – zaprezentowali setki różnorodnych gatunków roślin. Prawdziwym hitem są wrzosy, będące nieodłącznym elementem jesiennego krajobrazu, a w szczególności odmiany pączkowe, które utrzymują intensywną barwę aż do nadejścia zimy. Oprócz nich można nabyć ozdobne trawy, byliny, pnącza, różane krzewy, różnego rodzaju kłącza i cebulki kwiatowe, jak również owocowe drzewa i krzewy.

Na wielu stanowiskach odnaleźć można też rośliny egzotyczne – w tym palmy, rośliny cytrusowe, kaktusy, agawy, a nawet tak unikalne rośliny jak śniegowiec wirginijski czy styrak japoński.

Jakie rośliny królują w koszykach ogrodników jesienią?

Wrzesień stanowi doskonały moment na prace związane z sadzeniem, ponieważ o tej porze ziemia jest wciąż nagrzana i odpowiednio wilgotna, a wiele gatunków wciąż prezentuje swoje kwiaty, co znacząco ułatwia projektowanie ogrodów na przyszły sezon. Gigantycznym zainteresowaniem cieszą się kwiatowe cebulki, w tym głównie tulipany. Dostępne są również zachwycające lilie, pachnące hiacynty, delikatne narcyzy, potężne czosnki olbrzymie, a także szafirki, szachownice oraz krokusy.

Narzędzia, dekoracje i ogrodowe inspiracje w Szczecinie

Targi to jednak nie wyłącznie sadzonki. Spacerując między stoiskami, można zaopatrzyć się w specjalistyczne narzędzia ogrodowe, elementy małej architektury, wyroby ceramiczne, a nawet rybki i roślinność przeznaczoną do oczek wodnych, nie zapominając o ozdobach do domowych wnętrz i ogrodów. Znaczna część gości poszukuje inspiracji do jesiennego wystroju swoich balkonów i mieszkań – dlatego wrzosy, różnorodne dynie i dekoracyjne trawy znikają z lad błyskawicznie.

Wałówka z przysmakami, czyli regionalne rarytasy na kiermaszu

Jak zawsze, kiermaszowi towarzyszy również sekcja z wyrobami lokalnymi. Wzdłuż ulicy Szczerbcowej swoje stanowiska przygotowali twórcy tradycyjnego pieczywa, wyrobów wędliniarskich, serów, domowych przetworów, słodkości, rzemieślniczych piw oraz miodów pochodzących z uznanych pasiek. Odwiedzający mogą też zaopatrzyć się w świeżutkie owoce i warzywa bezpośrednio od rolników – wybierając spośród m.in. buraków, kapusty czy jadalnych odmian dyni.

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Quiz: Test na działkowca. Czy nadajesz się na właściciela ogródka działkowego? Pytanie 1 z 15 Skrót ROD oznacza: Radosny Odpoczynek Działkowicza Rolnicza Organizacja Działkowców Rodzinne Ogrody Działkowe Następne pytanie

Rozwój wydarzenia Pamiętajcie o ogrodach z każdym rokiem

Targi "Pamiętajcie o ogrodach" gromadzą na szczecińskich Wałach Chrobrego ogromne rzesze mieszkańców. Jak zaznaczają sami organizatorzy, sporo wystawców uczestniczy w imprezie od jej samych początków, a edycja jesienna przyciąga szczególnie dużą uwagę. To nie tylko okazja do zrobienia zakupów, ale również niezwykłe źródło inspiracji dla posiadaczy przydomowych ogrodów, rekreacyjnych działek i balkonów – to unikalna przestrzeń, w której można natrafić na dobrze znane, tradycyjne gatunki roślin, jak i na prawdziwe, botaniczne rarytasy.