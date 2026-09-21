Polish Investment & Capital Academy - strategie budowania kapitału i rozwoju inwestycyjnego przedsiębiorstw.

Krzysztof Baziuniak
2026-09-21 10:31

24.09 o godz. 17:00 w hotelu BOSAK, przedsiębiorcy ze Szczecina i regionu wymienią się doświadczeniem! To w ramach Polish Investment & Capital Academy - program gospodarczy. Tematem rozmów będzie m.in: skuteczne pozyskiwanie finansowania, korzystanie z funduszy europejskich, zarządzanie ryzykiem i rozwijanie biznesu dzięki automatyzacji AI.

Stosy monet na wykresach finansowych obok kalkulatora i okularów. O strategii kapitałowej pisze Eska Szczecin.
Autor: Canva.com

Organizatorem wydarzenia jest Izba Gospodarcza Polish Women Chamber

Projekt realizowany jest przez Izbę Gospodarczą Polish Women Chamber i ma charakter ogólnopolski. Obejmuje on realizację cyklu bezpłatnych spotkań edukacyjno-gospodarczych dla przedsiębiorców, które odbywają się 2026 roku na terenie województw. Uczestnikami są przedsiębiorczynie ale także przedsiębiorcy.

Zakres tematyczny

• dostępne programy finansowania na poziomie krajowym i regionalnym

• fundusze europejskie dla sektora MŚP – aktualne nabory i perspektywy,

• mechanizmy wsparcia inwestycji i rozwoju przedsiębiorstw,

• praktyczne aspekty przygotowania wniosków i skutecznego pozyskiwania środków,

• najczęstsze błędy oraz rekomendacje zwiększające skuteczność aplikacji,

• inwestycje w nieruchomości jako element stabilizacji kapitału,

• rynki finansowe (market) – zarządzanie płynnością i dywersyfikacja portfela,

• nowe obszary inwestycyjne i technologie (w tym nanotechnologie),

• zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym w warunkach niepewności gospodarczej,

• budowa długoterminowej strategii kapitałowej przedsiębiorstwa.

• przestrzeń do rozmów bilateralnych,

• nawiązywanie relacji biznesowych,

• konsultacje indywidualne z ekspertami,

• budowanie relacji biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami,

• identyfikację potencjalnych obszarów współpracy,

• wymianę doświadczeń i dobrych praktyk,

• inicjowanie projektów inwestycyjnych i partnerskich,

• sesja prowadzona przez moderatora, z wykorzystaniem narzędzi wspierających efektywność networkingu.

Uzasadnienie realizacji ogólnopolskiego programu Polish Investment & Capital Academy

W aktualnych uwarunkowaniach gospodarczych, determinowanych przez:

  • napięcia geopolityczne i konflikty międzynarodowe,
  • rosnącą niepewność ekonomiczną,
  • presję kosztową oraz ograniczanie zatrudnienia w przedsiębiorstwach,
  • konieczność adaptacji modeli biznesowych do nowych realiów rynkowych,
  • kluczowe znaczenie zyskuje świadome zarządzanie kapitałem oraz dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania.

W szczególności:

  • fundusze unijne i regionalne stanowią istotny instrument stabilizacji i rozwoju przedsiębiorstw,
  • edukacja inwestycyjna umożliwia budowę odporności ekonomicznej firm,
  • rozwój kompetencji kapitałowych wpływa bezpośrednio na zdolność przedsiębiorstw do utrzymania i tworzenia miejsc pracy.
  • Projekt odpowiada na realne potrzeby rynku, wspierając przedsiębiorców w przejściu do modelu świadomego inwestowania i długoterminowego rozwoju.

Wydarzenie stanowi element ogólnopolskiego programu Polish Investment & Capital Academy, którego celem jest wzmacnianie kompetencji inwestycyjnych przedsiębiorców oraz budowa stabilnego i świadomego kapitału w sektorze MŚP.