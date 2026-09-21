Polish Investment & Capital Academy - strategie budowania kapitału i rozwoju inwestycyjnego przedsiębiorstw.

Organizatorem wydarzenia jest Izba Gospodarcza Polish Women Chamber
Projekt realizowany jest przez Izbę Gospodarczą Polish Women Chamber i ma charakter ogólnopolski. Obejmuje on realizację cyklu bezpłatnych spotkań edukacyjno-gospodarczych dla przedsiębiorców, które odbywają się 2026 roku na terenie województw. Uczestnikami są przedsiębiorczynie ale także przedsiębiorcy.
Zakres tematyczny
• dostępne programy finansowania na poziomie krajowym i regionalnym
• fundusze europejskie dla sektora MŚP – aktualne nabory i perspektywy,
• mechanizmy wsparcia inwestycji i rozwoju przedsiębiorstw,
• praktyczne aspekty przygotowania wniosków i skutecznego pozyskiwania środków,
• najczęstsze błędy oraz rekomendacje zwiększające skuteczność aplikacji,
• inwestycje w nieruchomości jako element stabilizacji kapitału,
• rynki finansowe (market) – zarządzanie płynnością i dywersyfikacja portfela,
• nowe obszary inwestycyjne i technologie (w tym nanotechnologie),
• zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym w warunkach niepewności gospodarczej,
• budowa długoterminowej strategii kapitałowej przedsiębiorstwa.
• przestrzeń do rozmów bilateralnych,
• nawiązywanie relacji biznesowych,
• konsultacje indywidualne z ekspertami,
• budowanie relacji biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami,
• identyfikację potencjalnych obszarów współpracy,
• wymianę doświadczeń i dobrych praktyk,
• inicjowanie projektów inwestycyjnych i partnerskich,
• sesja prowadzona przez moderatora, z wykorzystaniem narzędzi wspierających efektywność networkingu.
Uzasadnienie realizacji ogólnopolskiego programu Polish Investment & Capital Academy
W aktualnych uwarunkowaniach gospodarczych, determinowanych przez:
- napięcia geopolityczne i konflikty międzynarodowe,
- rosnącą niepewność ekonomiczną,
- presję kosztową oraz ograniczanie zatrudnienia w przedsiębiorstwach,
- konieczność adaptacji modeli biznesowych do nowych realiów rynkowych,
- kluczowe znaczenie zyskuje świadome zarządzanie kapitałem oraz dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania.
W szczególności:
- fundusze unijne i regionalne stanowią istotny instrument stabilizacji i rozwoju przedsiębiorstw,
- edukacja inwestycyjna umożliwia budowę odporności ekonomicznej firm,
- rozwój kompetencji kapitałowych wpływa bezpośrednio na zdolność przedsiębiorstw do utrzymania i tworzenia miejsc pracy.
- Projekt odpowiada na realne potrzeby rynku, wspierając przedsiębiorców w przejściu do modelu świadomego inwestowania i długoterminowego rozwoju.
Wydarzenie stanowi element ogólnopolskiego programu Polish Investment & Capital Academy, którego celem jest wzmacnianie kompetencji inwestycyjnych przedsiębiorców oraz budowa stabilnego i świadomego kapitału w sektorze MŚP.