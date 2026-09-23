Tyle kosztuje Wigilia w Gołębiewskim w Pobierowie. Na gości ma czekać pełen stół

Hotel Gołębiewski w Pobierowie hitem

W Pobierowie latem 2026 roku otworzył się jeden z najbardziej wyczekiwanych hoteli nad polskim morzem - hotel Gołębiewski. Mieliśmy okazję być na otwarciu, a całą relację z tego dnia znajdziecie tutaj: Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Wiemy już, że po okresie wakacyjnym obiekt jest bardzo zadowolony z wyników, a gości w sezonie nie brakowało. Teraz, choć już po urlopach, to nadal wiele osób planuje wyjazdy do nadmorskiego giganta. Co ciekawe, niektórzy z pewnością będą chcieli spędzić tam święta, a jak się okazuje, te mają być pełne luksusu, dobrego jedzenia i wyjątkowej atmosfery. Co dokładnie przygotował hotel?

Wigilia w Gołębiewskim Pobierowo

Hotel Gołębiewski w Pobierowie organizuje kolację wigilijną, więc osoby, które nie chcą gotować w domu, mogą wybrać się na uroczystą wieczerzę właśnie tam. Ile kosztują święta w nadmorskim gigancie? Ceny uroczystej, serwowanej kolacji wigilijnej dla gości hotelowych przedstawiają się następująco:

520 zł – osoba dorosła,

260 zł – dziecko do 14 lat.

Osoby spoza hotelu również mogą przyjść na koalcję, lecz muszą liczyć się z nieco wyższą ceną, bo 624 zł za osobę dorosłą oraz 312 zł za dziecko do 14. roku życia. Co ważne, osoby, które zarezerwowały już sobie nocleg na okres świąteczny i chcą skorzystać z uroczystej kolacji, muszą ją dokupić, ponieważ jest to opcja dodatkowa. Osoby, które jednak jej nie wykupią, nie zostaną bez wigilijnego posiłku – hotel zapowiada dla nich potrawy wigilijne w formie bufetu w Restauracji Czerwonej.

Spotkajmy się przy jednym stole w tym wspaniałym czasie. Bedziemy razem kolędować, bawić się z animatorami, przyjedzie do nas Mikołaj a każdy możliwy kąt wypełnimy choinkami. Dla osób, które nie wykupią Uroczystej Kolacji przygotujemy potrway wigilijne w Restauracji Czerwonej, w formie bufetu - czytamy na stronie hotelu.

Święta Bożego Narodzenia w hotelu Gołębiewski Pobierowo

Nocleg w okresie świątecznym w hotelu Gołębiewski Pobierowo będzie miał z pewnością wyjątkowy klimat, a za tym idzie też niestety cena. Ile kosztują święta w kolosie nad Bałtykiem? Dwie osoby dorosłe, które chcą spędzić w hotelu święta w terminie od 23 do 27 grudnia muszą liczyć się z wydatkiem 5 769,74 zł w przypadku oferty bezzwrotnej lub 6 239,37 zł w przypadku oferty elastycznej.

Zajrzeliśmy do pokoi w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]