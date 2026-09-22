Myślał, że ujdzie mu to na sucho. Cmentarny złodziej wpadł przez mały gadżet

Sprytny plan właściciela nagrobka

Policjanci ze Stargardu otrzymali zgłoszenie o kradzieży figurki z lokalnego cmentarza. Z ustaleń mundurowych wynikało, że to nie był pierwszy taki incydent na grobie należącym do bliskich zgłaszającego. Po wcześniejszych tego typu sytuacjach, mężczyzna postanowił działać wyprzedzająco i w kupionej ozdobie umieścił niewielki moduł GPS.

Kiedy aniołek ponownie zniknął z płyty nagrobnej, sprzęt precyzyjnie namierzył jego położenie. Poszkodowany samodzielnie pojechał we wskazane miejsce i od razu powiadomił odpowiednie służby.

- Dzięki lokalizatorowi możliwe było szybkie ustalenie miejsca, w którym znajdowały się skradzione przedmioty. To znacząco przyspieszyło nasze działania - podkreśla mł. asp. Ewa Majdzińska z KPP w Stargardzie.

Policyjna interwencja i zatrzymanie sprawcy

Zgodnie z koordynatami z lokalizatora, funkcjonariusze dotarli do zaparkowanego auta. W środku pojazdu odnaleziono zrabowane figurki aniołków oraz znicze.

Właścicielem samochodu okazał się mężczyzna, który już wcześniej był widywany w okolicach nekropolii. Mundurowi niezwłocznie przewieźli go na komendę.

- Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu zarzutu ograbienia grobu poprzez dokonanie zaboru figurek oraz zniczy. Wobec mężczyzny zastosowano dozór Policji - dodaje policjantka.

Lokalizatory GPS jako skuteczna ochrona grobów

Ochrona miejsc spoczynku bliskich przed kradzieżami staje się coraz powszechniejsza. Tani lokalizator GPS, który można dyskretnie schować w zniczu czy ozdobie, to wydatek rzędu kilkunastu złotych. Jest to opłacalna metoda zabezpieczenia, pozwalająca nie tylko na zwrot skradzionych rzeczy, ale i szybkie namierzenie rabusia.

Tego typu urządzenia cieszą się rosnącym zainteresowaniem, a policjanci przyznają, że znacznie ułatwiają one ściganie przestępców. To efektywny środek zniechęcający do kradzieży i zwiększający prawdopodobieństwo zatrzymania złodziei.

Wzmożony ruch przed Wszystkimi Świętymi i policyjne apele

Z uwagi na nadchodzące święto zmarłych, na cmentarzach pojawia się coraz więcej osób i nowych dekoracji. Służby mundurowe przypominają, że przywłaszczenie cudzego mienia to przestępstwo, za które grożą konsekwencje prawne.

- Podczas wizyt na cmentarzach zwracajmy uwagę na otoczenie. Jeśli zauważymy podejrzane zachowanie lub jesteśmy świadkami kradzieży, reagujmy i poinformujmy policję - tłumaczy mł. asp. Majdzińska.

Spryt pomógł złapać złodzieja

Zaradność pokrzywdzonego oraz błyskawiczna reakcja stargardzkich policjantów doprowadziły do ujęcia złodzieja. Funkcjonariusze apelują o czujność i zgłaszanie wszelkich niepokojących sytuacji w rejonie nekropolii.

QUIZ. Wiesz, ile lat grozi za to przestępstwo? W kilku przypadkach możesz doznać szoku Pytanie 1 z 20 Jaka kara grozi za dostarczenie alkoholu osobie małoletniej? do 1 roku więzienia do 2 lat więzienia do 3 lat więzienia Następne pytanie