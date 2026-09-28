Druga odsłona Eska Family Day za nami!

Impreza, która trwała do godziny 13:00, zaoferowała uczestnikom bogaty program rozrywkowy. O strefę animacji, konkursy z nagrodami zadbała niezawodna ekipa Radia ESKA. Na scenie swoje talenty zaprezentowały lokalne grupy młodych artystów, a na placu ogromnym zainteresowaniem cieszyły się pokazy przygotowane przez zaangażowane w akcję służby mundurowe.

Poza doskonałą zabawą wydarzenie niosło za sobą głębszy przekaz. Ważnym punktem pikniku było promowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz edukacja na temat form wsparcia dla potrzebujących rodzin. Nie zabrakło również akcji dedykowanej osobom chorym - w gestii solidarności z osobami walczącymi z ciężkimi chorobami, uczestnicy wypuścili w niebo setki różowych i niebieskich balonów, które stworzyły niesamowity widok nad gryfińskim nabrzeżem.

Mieszkańcy zyskali także okazję do bezpośrednich, ważnych rozmów ze specjalistami o rodzicielstwie zastępczym.

Do zobaczenia na kolejnych edycjach!