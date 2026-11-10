Bursztyn Unity gotowy do rejsów do Szwecji. Zobaczyliśmy wnętrza nowego promu

Nowy prom Bursztyn Unity na trasie Świnoujście-Ystad

Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego S.A. zbudowała nowoczesną jednostkę pasażersko-ładunkową o nazwie Bursztyn Unity. Jest to bliźniaczy statek promu Jantar Unity, który od bieżącego roku pływa już po wodach Bałtyku. Armator odebrał nową konstrukcję pod koniec października, a prom już wkrótce zacznie regularnie kursować między Świnoujściem a szwedzkim Ystad.

Rozmiary i możliwości nowej jednostki robią duże wrażenie. Statek mierzy 195,6 metra długości oraz 32,2 metra szerokości. Przewoźnik ma do dyspozycji około 4100 metrów linii ładunkowej, co umożliwia jednoczesny transport ponad 200 zestawów ciężarowych i zabranie na pokład 400 pasażerów.

Jak wygląda wnętrze promu Bursztyn Unity

Odwiedzając pokład, od razu można dostrzec bardzo nowoczesny wystrój pomieszczeń. Na podróżnych czeka 188 dwuosobowych kabin, wliczając w to pokoje o podwyższonym standardzie oraz miejsca dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do dyspozycji gości oddano także punkty gastronomiczne, strefy relaksu i wygodne fotele lotnicze, a o odpowiednią temperaturę i świeże powietrze w trakcie rejsu dbają zaawansowane systemy klimatyzacji oraz wentylacji.

Projektanci zadbali o to, aby wielogodzinny rejs przez Morze Bałtyckie upływał w jak najlepszych warunkach. W trakcie przeprawy do Szwecji podróżni znajdą na statku odpowiednie przestrzenie do spokojnego wypoczynku, spędzania wolnego czasu czy też pracy.

Zaawansowane systemy bezpieczeństwa na promie Bursztyn Unity

Kwestie bezpieczeństwa stanowiły dla konstruktorów absolutny priorytet podczas prac nad statkiem. Z tego powodu Bursztyn Unity został wyposażony w specjalny system Safe Return to Port, który gwarantuje utrzymanie kluczowych funkcji jednostki nawet w razie częściowego zalania, wybuchu pożaru czy poważnej awarii.

„Bursztyn Unity reprezentuje nową generację promów, w których bezpieczeństwo jest jednym z kluczowych założeń konstrukcyjnych. Zastosowane rozwiązania, w tym system Safe Return to Port, mają wspierać załogę również w sytuacjach awaryjnych. W połączeniu z nowoczesnymi systemami nawigacyjnymi i manewrowymi tworzą zaawansowany pakiet rozwiązań służących bezpieczeństwu pasażerów i załogi. To jeden z najnowocześniejszych promów na Bałtyku, zaprojektowany z myślą o wysokich standardach bezpieczeństwa i komforcie podróży” – podkreśla Paweł Pluto-Prądzyński, prezes zarządu POLSCA Baltic Ferries.

Precyzyjne wykonywanie manewrów w portach wspiera z kolei zaawansowany układ sterujący. W jego skład wchodzą dwa pędniki azymutalne połączone ze sterami strumieniowymi.

Bursztyn Unity z nowoczesnym napędem hybrydowym

Jednostka została zaopatrzona w hybrydowy układ napędowy, którego głównym elementem są cztery dwupaliwowe silniki zasilane tradycyjnym paliwem lub skroplonym gazem ziemnym LNG. Ich pracę wspomaga specjalny system bateryjny, co przekłada się na mniejszą emisję zanieczyszczeń oraz bardziej efektywne zarządzanie energią, dzięki czemu statek spełnia surowe wymogi środowiskowe IMO Tier III.

Chrzest i dzień otwarty promu Bursztyn Unity w Szczecinie

Zaplanowany na 11 listopada uroczysty chrzest promu Bursztyn Unity w Szczecinie uświetni tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości jako jeden z głównych punktów programu.

Zanim statek wyruszy w regularne trasy, będą mogli go obejrzeć turyści oraz mieszkańcy miasta. Pierwsze zwiedzanie wyznaczono na 12 i 13 listopada, ale na pokład wejdą wtedy tylko osoby z wcześniejszą rezerwacją, przy czym darmowe bilety rozeszły się w niespełna dwie godziny z powodu ogromnego zainteresowania.

Dla pozostałych zainteresowanych przygotowano dzień otwarty, który zaplanowano na sobotę, 14 listopada. W tym terminie zwiedzanie nie wymaga wcześniejszej rejestracji, ale warto nastawić się na długie kolejki, bo chętnych do zobaczenia największego i najnowocześniejszego promu w polskiej flocie z pewnością będzie wielu.

Wnętrza promu Bursztyn Unity na zdjęciach

Weszliśmy na pokład promu Bursztyn Unity, zanim został on oficjalnie udostępniony dla szerokiej publiczności. Zastosowane rozwiązania techniczne, restauracje, przestronne strefy wspólne oraz nowoczesne kabiny prezentują się niezwykle okazale. Zachęcamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć, która dokładnie pokazuje wnętrza nowej jednostki tuż przed jej debiutem na trasie ze Świnoujścia do Ystad.

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