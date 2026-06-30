Pracownicy hotelu Gołębiewski mieszkają w dawnych koszarach. Obiekt oferuje im niezwykłe kwatery

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Hotel dla pracowników na terenach dawnych jednostek
Mimo że załoga hotelu Gołębiewski zapewne chętnie zamieszkałaby w jednym z ekskluzywnych pokoi, pracodawca przygotował dla nich inne rozwiązanie. Osoby zatrudnione, które muszą dojeżdżać z odległych stron, nie są zdane same na siebie, ponieważ obiekt oferuje im specjalne pokoje pracownicze. Co warte odnotowania, zakwaterowanie to mieści się w zaadaptowanych budynkach pokoszarowych.
Mamy hotel dla pracowników. To są właśnie byłe budynki pokoszarowe, które są przystosowane do tego żeby pracownicy mogli w nich zamieszkać. Wszystkie pokoje są z łazienkami - mówiła Agnieszka Gawińska-Rucińska z zarządu sieci hoteli Gołębiewski.
Hotel Gołębiewski w Pobierowie wciąż rekrutuje personel
Zastanawiające jest to, że chociaż oficjalna inauguracja działalności hotelu Gołębiewski w Pobierowie odbyła się 10 czerwca, obiekt nieprzerwanie szuka nowych rąk do pracy.
Jak wynika z komunikatów umieszczonych na internetowej witrynie kompleksu, poszukiwani są kandydaci na stanowiska takie jak:
- kierownik zmiany w kuchni,
- cukiernik,
- osoby sprzątające,
- kelnerzy,
- kucharze,
- piekarze,
- technicy obsługujący basen.
Jesteśmy w intensywnym procesie rekrutacji, rekrutujemy pracowników z całej Polski [...] Potrzebujemy dużo ludzi do pracy. Rynek lokalny nie jest nam w stanie zapewnić takiego zapotrzebowania [...] - mówiła Agnieszka Gawińska-Rucińska z zarządu sieci hoteli Gołębiewski.
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Hotel Gołębiewski powstał na dawnym terenie militarnym
Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że przez długie lata obszar, na którym obecnie wznosi się potężny Hotel Gołębiewski w Pobierowie, był całkowicie zamknięty dla mieszkańców i letników. Działała tam bowiem jednostka wojskowa oraz baza rakietowa Obrony Powietrznej, a cały teren był ogrodzony i służył wyłącznie celom obronnym. Po likwidacji tej infrastruktury ziemię przejęła gmina Rewal, a w dalszej kolejności sprzedano ją prywatnemu deweloperowi. Dawny obszar militarny przeszedł gruntowną transformację, a dziś stoi na nim jeden z najbardziej okazałych i znanych resortów w kraju, stając się nowym znakiem rozpoznawczym Pobierowa.