Pracownicy hotelu Gołębiewski mieszkają w dawnych koszarach. Obiekt oferuje im niezwykłe kwatery

Hotel dla pracowników na terenach dawnych jednostek

Mimo że załoga hotelu Gołębiewski zapewne chętnie zamieszkałaby w jednym z ekskluzywnych pokoi, pracodawca przygotował dla nich inne rozwiązanie. Osoby zatrudnione, które muszą dojeżdżać z odległych stron, nie są zdane same na siebie, ponieważ obiekt oferuje im specjalne pokoje pracownicze. Co warte odnotowania, zakwaterowanie to mieści się w zaadaptowanych budynkach pokoszarowych.

Mamy hotel dla pracowników. To są właśnie byłe budynki pokoszarowe, które są przystosowane do tego żeby pracownicy mogli w nich zamieszkać. Wszystkie pokoje są z łazienkami - mówiła Agnieszka Gawińska-Rucińska z zarządu sieci hoteli Gołębiewski.

Hotel Gołębiewski w Pobierowie wciąż rekrutuje personel

Zastanawiające jest to, że chociaż oficjalna inauguracja działalności hotelu Gołębiewski w Pobierowie odbyła się 10 czerwca, obiekt nieprzerwanie szuka nowych rąk do pracy.

Jak wynika z komunikatów umieszczonych na internetowej witrynie kompleksu, poszukiwani są kandydaci na stanowiska takie jak:

kierownik zmiany w kuchni,

cukiernik,

osoby sprzątające,

kelnerzy,

kucharze,

piekarze,

technicy obsługujący basen.

Jesteśmy w intensywnym procesie rekrutacji, rekrutujemy pracowników z całej Polski [...] Potrzebujemy dużo ludzi do pracy. Rynek lokalny nie jest nam w stanie zapewnić takiego zapotrzebowania [...] - mówiła Agnieszka Gawińska-Rucińska z zarządu sieci hoteli Gołębiewski. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią. Nowości w hotelu Gołębiewski. Sala kinowa, sale kongresowe i wiele więcej [ZDJĘCIA]

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Hotel Gołębiewski powstał na dawnym terenie militarnym

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że przez długie lata obszar, na którym obecnie wznosi się potężny Hotel Gołębiewski w Pobierowie, był całkowicie zamknięty dla mieszkańców i letników. Działała tam bowiem jednostka wojskowa oraz baza rakietowa Obrony Powietrznej, a cały teren był ogrodzony i służył wyłącznie celom obronnym. Po likwidacji tej infrastruktury ziemię przejęła gmina Rewal, a w dalszej kolejności sprzedano ją prywatnemu deweloperowi. Dawny obszar militarny przeszedł gruntowną transformację, a dziś stoi na nim jeden z najbardziej okazałych i znanych resortów w kraju, stając się nowym znakiem rozpoznawczym Pobierowa.