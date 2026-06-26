Zamiast nad Bałtyk, jedź tutaj. Te urokliwe kąpieliska wokół Szczecina właśnie odpaliły sezon

Stolica Pomorza Zachodniego oraz pobliskie miejscowości mogą pochwalić się wyjątkowo czystymi akwenami. Podczas nadchodzących upałów wszystkie miejskie kąpieliska będą pilnowane przez wykwalifikowanych ratowników i pozostaną całkowicie otwarte dla odwiedzających. Zebraliśmy najciekawsze propozycje na ucieczkę przed lejącym się z nieba żarem.

Kąpieliska Głębokie, Dziewoklicz i Dąbie. Szczecińskie klasyki już otwarte

Mieszkańcy pragnący zostać w granicach aglomeracji mają do dyspozycji naprawdę szeroką ofertę wypoczynkową. Główne obiekty wystartowały z działalnością już w połowie czerwca, przygotowując całą niezbędną infrastrukturę na przyjazd ogromnej liczby plażowiczów.

Funkcjonujące od 15 czerwca Kąpielisko Głębokie stanowi naturalne płuca Szczecina i zaprasza gości każdego dnia. Ze względu na świetne skomunikowanie liniami tramwajowymi oraz leśne otoczenie, z pewnością przyciągnie w najbliższe dni prawdziwe tłumy.

i zaprasza gości każdego dnia. Ze względu na świetne skomunikowanie liniami tramwajowymi oraz leśne otoczenie, z pewnością przyciągnie w najbliższe dni prawdziwe tłumy. Codziennie można również odwiedzać zmodernizowane Kąpielisko Dziewoklicz, które zachęca czystym piaskiem i bliskością Odry Zachodniej.

Z kolei zlokalizowane nad jednym z największych polskich jezior Kąpielisko Dąbie gwarantuje niemal nadmorski krajobraz w obrębie miasta. Tamtejsza szeroka plaża bez problemu pomieści wszystkich poszukujących słońca i wody.

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Jezioro Miedwie, Steklno i Trzebież. Gdzie nad wodę pod Szczecinem?

Osoby zmęczone miejskim hałasem mogą wybrać atrakcyjne punkty zlokalizowane w sąsiednich gminach, z których część otwiera swoje bramy dokładnie w ten weekend.

Absolutnym hitem tego zestawienia jest Kąpielisko w Steklnie w powiecie gryfińskim, które inauguruje strzeżony sezon w sobotę 27 czerwca . To niewielkie, otoczone drzewami jezioro stanowi znakomity cel podróży dla mieszkańców południowych osiedli.

. To niewielkie, otoczone drzewami jezioro stanowi znakomity cel podróży dla mieszkańców południowych osiedli. Dzień wcześniej, czyli w piątek 26 czerwca, wystartowało Kąpielisko w Trzebieży w powiecie polickim. Ta położona nad Zalewem Szczecińskim szeroka plaża z promenadą jest doskonałym wyborem dla osób z Polic i północnych rejonów Szczecina.

Działające od 19 czerwca Kąpielisko w Zieleniewie nad Jeziorem Miedwie w powiecie stargardzkim to już prawdziwa legenda. Ogromny teren z płytkim brzegiem bez trudu konkuruje z nadmorskimi miejscowościami turystycznymi i przyciąga całe rodziny.

Warto wspomnieć też o otwartym 20 czerwca Kąpielisku w Lubczynie w powiecie goleniowskim. Znajdująca się od strony Goleniowa kameralna plaża nad jeziorem Dąbie posiada kompletne zaplecze ratownicze.

Atrakcje na kąpieliskach w okolicach Szczecina. Gdzie wynająć kajak lub rower wodny?

Lokalne jeziora charakteryzują się ogromną różnorodnością ukształtowania brzegów i dostępnej infrastruktury sportowej. Plażowicze poszukujący aktywnych form spędzania czasu powinni zapoznać się z kluczowymi informacjami o poszczególnych obiektach.

Miłośnicy sprzętu wodnego, takiego jak kajaki, deski SUP czy rowery wodne, powinni skierować się na Głębokie oraz do Lubczyny, gdzie prężnie działają bogato wyposażone wypożyczalnie. Natomiast fani windsurfingu z pewnością wybiorą Jezioro Miedwie , które słynie z fantastycznych warunków wiatrowych.

, które słynie z fantastycznych warunków wiatrowych. W kategorii najbezpieczniejszego, niezwykle łagodnego zejścia do wody zdecydowanie dominuje Zieleniewo. Płycizna utrzymuje się tam na przestrzeni kilkudziesięciu metrów, co pozwala na szybkie nagrzewanie się wody i bezpieczną zabawę najmłodszych.

Poszukiwacze nadmorskiej atmosfery bez konieczności podróży nad Bałtyk odnajdą upragniony spokój w Trzebieży oraz Dąbiu. Szum fal i rozległy horyzont sprawiają, że można tam poczuć się jak na prawdziwych wczasach, mimo niewielkiej odległości od centrum.

Upały w Szczecinie. Jak bezpiecznie korzystać z jezior i kąpielisk?

Kiedy termometry pokazują powyżej 33 stopni Celsjusza, ludzkie ciało przechodzi w stan najwyższej gotowości. Przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa zagwarantuje, że wypoczynek nie zakończy się wizytą w szpitalu z powodu udaru cieplnego.