Polityk ze Szczecina obnaża absurd antyukraińskich nastrojów. "Co za bzdury!"

Absurdalne komentarze: "Stop banderyzacji polskiej floty"

Informacja o powrocie polskiej bandery na statki wywołała falę internetowych reakcji, które wprawiły w osłupienie Arkadiusza Marchewkę. Wiceminister infrastruktury opublikował nagranie, w którym przytacza najbardziej zdumiewające wpisy. Pojawiły się tam głosy wzywające do weta prezydenta, hasła o "banderyzacji" i oburzenie na rzekomą obecność "baderowców".

„Stop banderyzacji polskiej floty.”

„Prezydent ma to zawetować.”

„Nie ma miejsca dla Bandery w Polsce.”

„Czy to jeszcze polska bandera?”

„Przywracają banderowiec, won!”

Szczeciński polityk nie krył swojego zaskoczenia zaistniałą sytuacją.

„Nie wiem, czy piszą to normalni ludzie, czy ruskie trolle”

- stwierdził w materiale udostępnionym na Facebooku.

Paranoja w sieci. Marchewka tłumaczy, czym jest bandera

Arkadiusz Marchewka zwraca uwagę, że reakcje na zwykłą informację morską obnażają głębokie uprzedzenia antyukraińskie w polskim internecie. Zamiast dyskusji o żegludze, pojawił się hejt, oskarżenia o zdradę i oddawanie portów. Polityk postanowił więc w prostych słowach wyjaśnić podstawowe pojęcia.

„Powiem Wam, czym jest polska bandera i dlaczego tak się nazywa. To po prostu rodzaj flagi określający przynależność państwową statku, a jej nazwa wywodzi się wprost z języka hiszpańskiego i oznacza dosłownie flagę.”

Wiceminister wyjaśnił dodatkowo, że bandera morska różni się od standardowej flagi państwowej m.in. obecnością godła, które znajduje się zarówno na wariancie handlowym, jak i wojennym.

Komentatorzy bez litości dla ignorancji. "Polacy nieuki"

Reakcje pod materiałem opublikowanym przez wiceministra pokazują, że wielu użytkowników dostrzega problem i krytykuje skalę internetowej dezinformacji. Internauci wprost wskazują na ignorancję osób wypisujących bzdury o "banderyzacji".

„W Polsce niektórzy dostali obsesji na punkcie Ukrainy i stąd ta histeria. Putin lubi takie paranoje.”

„Ruskie boty… niby śmieszne, ale manipulowanie opinią publiczną i dezinformacja to potężna broń.”

„Przeraża trochę, że trzeba takie rzeczy tłumaczyć…”

„Jak widać, Polacy nieuki!!!”

„Bo u nas taki ‘inteligentny inaczej’ naród. Większość tych niecenzuralnych i głupich komentarzy piszą ludzie, co pojęcia o zagadnieniu nie mają albo tacy, co to w życiu książki nie przeczytali.”

„Najgorsze, że tacy ludzie, co te bzdury piszą, mają prawo głosu.”

Wpisy pod rolką uwidaczniają irytację świadomych użytkowników z powodu łatwości, z jaką rozsiewane są bezpodstawne oskarżenia wynikające z braków w edukacji.

Marchewka o różnicy między banderą a flagą

W swoim wystąpieniu Arkadiusz Marchewka punktuje absurdalność sytuacji, w której historyczne pojęcie morskie staje się zapalnikiem dla nienawiści. Wyjaśnia prostą zależność.

„Więc pamiętajcie: każda bandera to flaga, ale nie każda flaga to bandera.”

To krótkie podsumowanie trafia w sedno problemu. Słowo używane w marynarce od setek lat, w dzisiejszych realiach zostało przez niektórych zinterpretowane jako rzekoma infiltracja ze Wschodu.

Trolle czy niewiedza? Arkadiusz Marchewka bije na alarm

Polityk dopuszcza możliwość, że za częścią absurdalnych wpisów stoją zorganizowane grupy farm trolli. Jednak największy niepokój budzi fakt, że autentyczni użytkownicy dają się ponieść emocjom, nie sprawdzając wcześniej podstawowych faktów.

„Takie głupie komentarze pojawiają się pod informacjami o przywróceniu polskiej bandery. To jest niesamowite, jak daleko zaszły te emocje.”

Nagranie udostępnione przez wiceministra obnaża brutalną prawdę o stanie internetowej debaty. Zwykła marynarska flaga wywołała irracjonalną histerię.

Dezinformacja w sieci. Absurd o groźnych skutkach

Mimo zabarwienia edukacyjnego, sprawa ma drugie dno. Brak elementarnej wiedzy, połączony z silnymi negatywnymi emocjami, tworzy niebezpieczne zjawisko społeczne w obliczu trwającego za naszą wschodnią granicą konfliktu zbrojnego.

Wiceminister wprost zachęca do weryfikacji informacji i zachowania zdrowego rozsądku, zanim nieświadomie przyłożymy rękę do szerzenia bezpodstawnego hejtu.

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