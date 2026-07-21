Najdłuższy tunel w Polsce coraz bliżej. Ważna formalność dopięta

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-07-21 8:44

Ostatnia kwestia formalna została załatwiona. Podpisanie umowy na użytkowanie górnicze daje zielone światło dla startu jednej z najbardziej imponujących inwestycji drogowych w naszym kraju. Mowa o budowie 5-kilometrowego tunelu pod rzeką Odrą, który będzie głównym etapem Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Mieszkańcy regionu czekali na ten moment z niecierpliwością – wykonawca może teraz przejść do fizycznych robót, a ogromna maszyna TBM najprawdopodobniej za kilkanaście miesięcy rozpocznie drążenie.

Użytkowanie górnicze na tunel pod Odrą. Jest zgoda

Szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawarł z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego porozumienie o ustanowieniu użytkowania górniczego dla podwodnej trasy. Wymóg ten wynika ze znowelizowanych w ubiegłym roku przepisów Prawa geologicznego i górniczego, które obligują do wdrażania procedur górniczych przy wznoszeniu wszelkich tuneli – również tych realizowanych technikami budowlanymi.

- To ostatni formalny krok, który pozwala nam rozpocząć budowę najdłuższego tunelu drogowego w Polsce – zaznacza Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA.

Inwestycja będzie nadzorowana przez Wyższy Urząd Górniczy, a na terenie robót funkcjonować będzie specjalny „Zakład” w myśl obowiązującej ustawy.

Rusza budowa od miejscowości Święta. Maszyna TBM wydrąży dwie nawy

Po podpisaniu w maju umowy na realizację fragmentu drogi S6 między Policami a Goleniowem, firma wykonawcza przystąpiła do przygotowań. Obecnie trwają prace projektowe, organizacja dojazdów oraz szykowanie komory startowej w okolicach miejscowości Święta.

To właśnie tam zostanie dostarczona gigantyczna maszyna drążąca TBM, która w pierwszej kolejności wykona jedną nawę obiektu, a po dotarciu do komory odbiorczej przy węźle Police zostanie zdemontowana, przewieziona i ponownie zmontowana, aby wywiercić drugą nitkę.

- Skala tej inwestycji jest bezprecedensowa – średnica tunelu to prawie 15 metrów, a głębokość sięgnie 51 metrów – podkreśla Grzeszczuk.

Urobek z wiercenia, składający się przeważnie z piasków i żwirów, posłuży do utworzenia nasypów na odcinku od tunelu do Goleniowa.

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Plany robót na lata 2027–2033

Wiosną 2025 roku rozpoczną się prace przy wznoszeniu ścian szczelinowych komory startowej. Samo drążenie tunelu wystartuje w drugiej połowie 2028 roku i potrwa do roku 2031.

Zmotoryzowani będą mogli skorzystać z przeprawy oraz całego fragmentu S6 Police–Goleniów w 2033 roku.

Tunel na Zachodniej Obwodnicy Szczecina pod torami wodnymi

Przeprawa zostanie wybudowana na północ od Polic, pod szlakami żeglownymi kierującymi do szczecińskiego portu. Ze względu na lokalne warunki środowiskowe i wodne, realizacja obiektu podziemnego stanowiła jedyne dopuszczalne rozwiązanie.

Konstrukcja będzie składać się z dwóch naw, połączonych 19 przejściami ewakuacyjnymi. Dno obiektu znajdzie się na głębokości 51 metrów, natomiast sama jezdnia będzie przebiegać 45 metrów poniżej poziomu terenu.

- To kluczowy element całej obwodnicy. Po jego ukończeniu Szczecin i cały region zyskają zupełnie nową jakość komunikacyjną – podsumowuje Grzeszczuk.

Wizualizacja S6 z tunelem pod Odrą i Zakładami Chemicznymi Police w tle. O budowie przeczytasz na Eska Szczecin.
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