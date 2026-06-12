Nowogard szykuje się na koncertowe emocje. Nadchodzi ESKA Music Tour

Przed mieszkańcami Nowogardu i okolic wyjątkowy muzyczny wieczór. W piątek, 26 czerwca, na Placu Szarych Szeregów odbędzie się koncert w ramach ogólnopolskiej trasy ESKA Music Tour 2026. Start wydarzenia zaplanowano na godzinę 19:00.
Na scenie pojawią się:
- Grubson – jeden z najpopularniejszych polskich artystów łączących hip-hop, reggae i elektronikę. Jego utwór „Na szczycie” od lat cieszy się ogromną popularnością i do dziś pozostaje jednym z ulubionych kawałków słuchaczy w każdym wieku.
- Eryk Moczko - przedstawiciel młodego pokolenia polskiego rapu, który w ostatnich latach dynamicznie buduje swoją pozycję na krajowej scenie muzycznej. Artysta z Poznania zdobył popularność dzięki takim utworom jak „Napalone Fanki”, „ENZO” czy „Certyfikat”, które zgromadziły miliony odsłon w serwisach streamingowych. Członek ekipy DRE$$CODE.
Całość poprowadzi znana słuchaczom Radia Eska Kasia Węsierska.
ESKA Music Tour organizowana jest od 2024 roku. Wcześniej koncerty odbywały się pod szyldem Letniej Sceny ESKI. Ubiegłoroczna edycja objęła aż 23 wydarzenia w 21 miastach i była największą radiową trasą koncertową w Polsce.
Nowogard — miasto otwarte, przyjazne i pełne możliwości
Nowogard to idealne miejsce na organizację tego typu wydarzeń. Miasto położone nad malowniczym Jeziorem Nowogardzkim przyciąga nie tylko walorami przyrodniczymi, ale także bogatą historią i rozwijającą się infrastrukturą. Odwiedzający mogą zobaczyć m.in. średniowieczne mury obronne, kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Plac Wolności oraz rozległe tereny zielone wokół jeziora.
W ostatnich latach Nowogard intensywnie inwestuje w rozwój edukacji, sportu, kultury i przestrzeni publicznej. Miasto stawia również na ekologię oraz poprawę jakości życia mieszkańców, łącząc nowoczesność z troską o lokalne dziedzictwo i środowisko naturalne.
Czerwcowy koncert będzie więc nie tylko okazją do wspólnej zabawy przy muzyce, ale także doskonałą szansą do poznania jednego z najciekawszych miast Pomorza Zachodniego.
Projekt pn. „EKO-MIESZKAŃCY GMINY NOWOGARD”, realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021–2027, Umowa o dofinansowanie nr FEPZ.02.23-IZ.00-0018/24-00 , Priorytetu 2: Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.23 Ochrona przyrody i jej zasobów.