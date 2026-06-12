Nowogard szykuje się na koncertowe emocje. Nadchodzi ESKA Music Tour

Przed mieszkańcami Nowogardu i okolic wyjątkowy muzyczny wieczór. W piątek, 26 czerwca, na Placu Szarych Szeregów odbędzie się koncert w ramach ogólnopolskiej trasy ESKA Music Tour 2026. Start wydarzenia zaplanowano na godzinę 19:00.

Na scenie pojawią się:

Grubson – jeden z najpopularniejszych polskich artystów łączących hip-hop, reggae i elektronikę. Jego utwór „Na szczycie” od lat cieszy się ogromną popularnością i do dziś pozostaje jednym z ulubionych kawałków słuchaczy w każdym wieku.

Autor: Archiwum prywatne

Eryk Moczko - przedstawiciel młodego pokolenia polskiego rapu, który w ostatnich latach dynamicznie buduje swoją pozycję na krajowej scenie muzycznej. Artysta z Poznania zdobył popularność dzięki takim utworom jak „Napalone Fanki”, „ENZO” czy „Certyfikat”, które zgromadziły miliony odsłon w serwisach streamingowych. Członek ekipy DRE$$CODE.

Autor: Archiwum prywatne

Całość poprowadzi znana słuchaczom Radia Eska Kasia Węsierska.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

ESKA Music Tour organizowana jest od 2024 roku. Wcześniej koncerty odbywały się pod szyldem Letniej Sceny ESKI. Ubiegłoroczna edycja objęła aż 23 wydarzenia w 21 miastach i była największą radiową trasą koncertową w Polsce.

Nowogard — miasto otwarte, przyjazne i pełne możliwości

Nowogard to idealne miejsce na organizację tego typu wydarzeń. Miasto położone nad malowniczym Jeziorem Nowogardzkim przyciąga nie tylko walorami przyrodniczymi, ale także bogatą historią i rozwijającą się infrastrukturą. Odwiedzający mogą zobaczyć m.in. średniowieczne mury obronne, kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Plac Wolności oraz rozległe tereny zielone wokół jeziora.

W ostatnich latach Nowogard intensywnie inwestuje w rozwój edukacji, sportu, kultury i przestrzeni publicznej. Miasto stawia również na ekologię oraz poprawę jakości życia mieszkańców, łącząc nowoczesność z troską o lokalne dziedzictwo i środowisko naturalne.

Czerwcowy koncert będzie więc nie tylko okazją do wspólnej zabawy przy muzyce, ale także doskonałą szansą do poznania jednego z najciekawszych miast Pomorza Zachodniego.

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Projekt pn. „EKO-MIESZKAŃCY GMINY NOWOGARD”, realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021–2027, Umowa o dofinansowanie nr FEPZ.02.23-IZ.00-0018/24-00 , Priorytetu 2: Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.23 Ochrona przyrody i jej zasobów.