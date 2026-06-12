Tłumy seniorów na otwarciu Hotelu Gołębiewski. Kolos w Pobierowie przyciągnął turystów z całej Polski

Inauguracja Hotelu Gołębiewski w nadmorskim Pobierowie

Szeroko komentowane od dłuższego czasu uruchomienie wielkiego kompleksu wypoczynkowego w województwie zachodniopomorskim stało się faktem dokładnie 10 czerwca 2026 roku. Wydarzenie to przyciągnęło do Pobierowa potężną liczbę ciekawskich turystów. Nową inwestycję oglądali nie tylko zameldowani wczasowicze, ale również ludzie pragnący jedynie z bliska ocenić architektoniczny rozmach tej ogromnej budowli. Dziennikarze "Super Expressu" także uczestniczyli w oficjalnej prezentacji tego luksusowego obiektu, przygotowując obszerną relację z pierwszej wizyty w niespotykanym dotąd w Polsce resorcie klasy premium - Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium, jakiego w Polsce jeszcze nie było

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Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium [ZDJĘCIA]

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Starsi turyści zachwyceni debiutem Gołębiewskiego w Pobierowie

Na korytarzach świeżo oddanego do użytku budynku dało się zauważyć przede wszystkim bardzo liczną grupę emerytów. Do nadmorskiego kurortu zjechali oni nie tylko z terenu Pomorza Zachodniego, ale również z bardzo oddalonych zakątków naszego państwa, aby na własne oczy ujrzeć ukończony projekt.

Wielu odwiedzających głośno przyznało, że od lat uważnie monitorowali postępy prac budowlanych na rozległym terenie rekreacyjnym. Starsi goście chętnie dyskutowali o planowaniu urlopów w miesiącach jesienno-zimowych, ceniąc sobie wówczas ciszę oraz spokój. Wyjątkowym momentem były spontaniczne tańce kuracjuszy w hotelowej kawiarni, zorganizowane w rytm muzyki na żywo granej na fortepianie.

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Tłumy ruszyły do Gołębiewskiego. Tak wyglądało otwarcie hotelowego giganta w Pobierowie

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Pobierowo liczy na nowy impuls turystyczny

Otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie stanowi niezwykle ważny przełom dla całej zachodniopomorskiej branży turystycznej. Właściciele lokalnych biznesów mają szczerą nadzieję, że nowoczesny gmach zapewni stały napływ kolejnych gości do letniska, zasilając rynek usługowy także poza ścisłym sezonem wakacyjnym.

Rozbudowa bazy noclegowej o tak kolosalny obiekt naturalnie powinna przynieść wymierne korzyści dla sąsiednich lokali gastronomicznych, punktów handlowych oraz mniejszych biznesów. Dla osób zamieszkujących okoliczne wsie funkcjonowanie resortu tworzy bardzo duży rynek atrakcyjnych miejsc pracy, dając wszystkim realną szansę na prężny rozwój całej nadmorskiej miejscowości.