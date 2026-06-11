Wiadomo, kiedy ruszy SKM ze Szczecina do Polic. Na tę inwestycję czeka cała aglomeracja

Ostatnia prosta na odcinku do Polic

W trakcie spotkania omówiono bieżący postęp prac. Zdecydowanie najbardziej oczekiwany element, czyli przywrócenie ruchu na trasie do Polic po 25 latach, jest już w zaawansowanej fazie.

Aktualnie poziom ukończenia inwestycji szacuje się na 75 procent. Ekipy budowlane prowadzą montaż urządzeń sterowania ruchem, a także wykańczają nowe perony. Ta konkretna trasa ma stanowić kluczowy punkt całego przedsięwzięcia.

Kiedy pojedziemy SKM? Nie w grudniu 2026

Zgodnie z planem zakończenie prac budowlanych ma nastąpić w grudniu 2026 roku, jednak nie będzie to równoznaczne z natychmiastowym wyjazdem składów na tory.

Zanim rozpoczną się regularne kursy, niezbędne będą jeszcze szczegółowe testy, oficjalne odbiory techniczne oraz uzyskanie odpowiednich certyfikatów.

Przedstawiciel zarządu PKP PLK ds. realizacji inwestycji przekazał szczegóły:

– Mogę dzisiaj powiedzieć, że w pierwszym kwartale 2027 roku SKM na trasie do Polic ruszy w pełnym wymiarze.

Jest to pierwsza od wielu miesięcy tak precyzyjna zapowiedź ze strony spółki.

Pociągi co 15 minut. „To będzie zupełnie nowa jakość”

Nowoczesna sieć Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej zintegruje Szczecin, Police, Stargard, Goleniów i Gryfino w spójny system transportu aglomeracyjnego.

Zgodnie z założeniami na centralnym odcinku między Szczecinem Głównym a Szczecinem Niebuszewem składy będą odjeżdżać z częstotliwością co 15 minut w godzinach szczytu.

Dyrektor Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego opisał, jak inwestycja wpłynie na codzienne dojazdy mieszkańców:

– Od Polic do Niebuszewa dojedziemy w 25 minut, do Szczecina Głównego w 40 minut. W dobrych warunkach, w spokoju. To na pewno będzie lepsza możliwość przemieszczania się.

Wspólny bilet? Na razie tylko miesięczny

Cały czas trwają uzgodnienia dotyczące zintegrowanego systemu biletowego, który połączy ofertę SKM z komunikacją miejską.

Na ten moment pasażerowie mogą korzystać wyłącznie z biletu miesięcznego, ale zapowiedziano wdrożenie bardziej elastycznych rozwiązań, dostosowanych do oczekiwań mieszkańców.

SKM – inwestycja, która miała ruszyć kilka lat temu

Realizacja Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej trwa już kilka lat i stanowi jeden z największych projektów infrastrukturalnych na Pomorzu Zachodnim.

Całkowity koszt przedsięwzięcia szacowany jest na 1,35 mld zł, przy czym ponad połowa tej kwoty, czyli 740 mln zł, to dofinansowanie ze środków unijnych.

Inwestycja boryka się jednak ze znacznymi problemami. Według pierwotnych harmonogramów kolej metropolitalna miała funkcjonować już w 2022 roku, ale liczne przeszkody spowodowały kilkuletnie opóźnienie.

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