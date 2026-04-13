Gigant nad Bałtykiem budzi się do życia. Hotel Gołębiewski w Pobierowie ogłasza masową rekrutację

Kiedy otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie?

Temat otwarcia nadmorskiego giganta od lat elektryzuje opinię publiczną. Imponująca inwestycja od początku budziła ogromne zainteresowanie ze względu na swój niespotykany rozmach. Pierwotne plany zakładały uruchomienie kompleksu już w 2021 roku. Na drodze stanęła jednak pandemia koronawirusa, a następnie śmierć założyciela sieci, Tadeusza Gołębiewskiego. Kolejne przesunięcia harmonogramu sprawiły, że ostateczny termin oddania budynku do użytku wyznaczono na 2026 rok. Wszystkie aktualne sygnały potwierdzają, że ten wieloletni scenariusz doczeka się wreszcie realizacji.

Hotel Gołębiewski w Pobierowie wkrótce przyjmie pierwszych gości

Otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie zbliża się wielkimi krokami. Przedstawiciele obiektu opublikowali 8 kwietnia 2026 roku komunikat na swoim facebookowym profilu, w którym zapowiedzieli rychłe udostępnienie pokoi dla pierwszych gości. Choć we wpisie w mediach społecznościowych nie padła jeszcze dokładna data inauguracji, wiele wskazuje na to, że pierwsi turyści będą mogli dokonywać rezerwacji noclegów już na nadchodzący sezon letni.

Największy hotel nad Bałtykiem - Gołębiewski w Pobierowie

Trwa masowa rekrutacja pracowników do Gołębiewskiego w Pobierowie

Równolegle z zapowiedzią otwarcia, zarządcy potężnego kompleksu ruszyli z procesem rekrutacyjnym. Nadmorski gigant pilnie potrzebuje rąk do pracy na wielu zróżnicowanych szczeblach. W opublikowanym ogłoszeniu wymieniono zapotrzebowanie na kadrę kierowniczą poszczególnych działów, a także innych pracowników. Poszukiwani są między innymi pracownicy recepcji, kelnerzy, kucharze, cukiernicy, barmani, piekarze oraz liczne pomoce kuchenne.

13 pięter i 1200 pokoi. Rozmach hotelu Gołębiewski w Pobierowie

Hotel w Pobierowie to prawdziwy architektoniczny kolos. Obiekt składa się z aż 13 kondygnacji, na których rozlokowano 1200 pokoi gościnnych. Turyści decydujący się na pobyt będą mieli do dyspozycji potężną strefę SPA, rozbudowany kompleks basenowy oraz własną salę kinową. W budynku nie zabraknie również bardzo bogatego zaplecza gastronomicznego. Za tak luksusowe udogodnienia w tym nadmorskim kurorcie trzeba będzie jednak odpowiednio zapłacić. Ile konkretnie?

Cennik w hotelach Gołębiewski. Ile kosztuje nocleg nad morzem?

Oficjalne stawki za pobyt w zachodniopomorskim obiekcie nie zostały jeszcze ujawnione przez właścicieli. Przewidywane koszty można jednak oszacować na podstawie cenników funkcjonujących w innych znanych kurortach należących do tej samej sieci. W hotelach zlokalizowanych w Mikołajkach, Wiśle oraz Karpaczu za jedną dobę trzeba obecnie zapłacić od 400-500 złotych do nawet ponad 1000 złotych. Ostateczna kwota zależy w dużej mierze od wybranego standardu pokoju, konkretnej lokalizacji oraz trwającego sezonu. Ceny w Pobierowie najprawdopodobniej uplasują się na bardzo zbliżonym poziomie.