Pijany kierowca wpadł w Szczecinie. W bagażniku... dwie osoby!

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-06-12 20:19

Policjanci ze Szczecina zatrzymali kierowcę, który jechał całą szerokością jezdni. Badanie alkomatem szybko potwierdziło stan nietrzeźwości, ale prawdziwe zaskoczenie czekało na mundurowych podczas oglądania wnętrza pojazdu. W samochodzie było łącznie osiem osób, w tym dwie w bagażniku.

Ośmiu w oplu
Autor: Policja/ Materiały prasowe

Pijany kierowca w Szczecinie. Zaskakujące odkrycie w bagażniku auta

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie patrolowali centrum miasta, kiedy ich uwagę przykuł kierowca samochodu osobowego. Miał ogromne trudności z jazdą w linii prostej, dlatego mundurowi postanowili zbadać kierowcę alkomatem. Pierwsze badanie wykazało dokładnie 0,50 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu i mężczyzna stracił prawo jazdy. To był jednak dopiero początek. Szybko okazało się, że w środku opla jest istny tłum. Sześć osób na fotelach z kierowcą włącznie, a w bagażniku kolejnych dwóch dorosłych mężczyzn. Łącznie samochodem podróżowało aż osiem osób. 

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Zachodniopomorska policja ostrzega kierowców przed łamaniem przepisów

„Przypominamy, że kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu jest równie niebezpieczne. Nieodpowiedzialne zachowanie kierowców może prowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń. Apelujemy o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego" - piszą zachodniopomorscy policjanci na swojej stronie internetowej.

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