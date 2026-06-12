Pijany kierowca wpadł w Szczecinie. W bagażniku... dwie osoby!

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Pijany kierowca w Szczecinie. Zaskakujące odkrycie w bagażniku auta
Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie patrolowali centrum miasta, kiedy ich uwagę przykuł kierowca samochodu osobowego. Miał ogromne trudności z jazdą w linii prostej, dlatego mundurowi postanowili zbadać kierowcę alkomatem. Pierwsze badanie wykazało dokładnie 0,50 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu i mężczyzna stracił prawo jazdy. To był jednak dopiero początek. Szybko okazało się, że w środku opla jest istny tłum. Sześć osób na fotelach z kierowcą włącznie, a w bagażniku kolejnych dwóch dorosłych mężczyzn. Łącznie samochodem podróżowało aż osiem osób.
Zachodniopomorska policja ostrzega kierowców przed łamaniem przepisów
„Przypominamy, że kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu jest równie niebezpieczne. Nieodpowiedzialne zachowanie kierowców może prowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń. Apelujemy o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego" - piszą zachodniopomorscy policjanci na swojej stronie internetowej.