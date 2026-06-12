Pijany kierowca wpadł w Szczecinie. W bagażniku... dwie osoby!

Pijany kierowca w Szczecinie. Zaskakujące odkrycie w bagażniku auta

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie patrolowali centrum miasta, kiedy ich uwagę przykuł kierowca samochodu osobowego. Miał ogromne trudności z jazdą w linii prostej, dlatego mundurowi postanowili zbadać kierowcę alkomatem. Pierwsze badanie wykazało dokładnie 0,50 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu i mężczyzna stracił prawo jazdy. To był jednak dopiero początek. Szybko okazało się, że w środku opla jest istny tłum. Sześć osób na fotelach z kierowcą włącznie, a w bagażniku kolejnych dwóch dorosłych mężczyzn. Łącznie samochodem podróżowało aż osiem osób.

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Zachodniopomorska policja ostrzega kierowców przed łamaniem przepisów

„Przypominamy, że kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu jest równie niebezpieczne. Nieodpowiedzialne zachowanie kierowców może prowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń. Apelujemy o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego" - piszą zachodniopomorscy policjanci na swojej stronie internetowej.

👮‍♂️Ośmiu pasażerów w samochodzie. Kierowca stracił prawo jazdy👮‍♂️➡️Policjanci Wydziału Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie podczas patrolu w centrum miasta zwrócili uwagę na pojazd, którego kierowca nie utrzymywał prawidłowego toru jazdy. Dodatkowo… pic.twitter.com/mroFuP3GIA— KWP w Szczecinie (@KWPwSzczecinie) June 11, 2026