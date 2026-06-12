Odwiedziliśmy gigantyczny aquapark w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Wnętrza robią ogromne wrażenie

Byliśmy na otwarciu Hotelu Gołębiewski w Pobierowie

Hotel Gołębiewski, czyli potężny kompleks nad Morzem Bałtyckim był jedną z najgoręcej omawianych i najdłużej wypatrywanych inwestycji turystycznych ostatnich lat. Częściowe uruchomienie obiektu, znane w branży jako soft opening, nastąpiło 10 czerwca 2026 roku. Nasza redakcja uczestniczyła w pierwszych dniach funkcjonowania tego miejsca, a obszerny reportaż z wizyty opisaliśmy w oddzielnej publikacjitutaj: Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium, jakiego w Polsce jeszcze nie było. W trakcie przechadzki po luksusowym kurorcie sprawdziliśmy dokładnie funkcjonowanie atrakcji wodnych.

Wielki aquapark w Hotelu Gołębiewski Pobierowo zachwyca atrakcjami

Strefa wellness oraz baseny w kompleksie Tropikana powstały z myślą o jednoczesnej obsłudze potężnej liczby urlopowiczów, oferując im multum form odpoczynku. Cały teren został bardzo logicznie rozplanowany, a poszczególne strefy rozrywkowe są od siebie oddzielone, dzięki czemu turyści unikają ścisku i mogą swobodnie korzystać z wodnych uciech.

Ogromnym zaskoczeniem dla odwiedzających jest z pewnością oddzielna sala wypełniona jacuzzi, które celowo odizolowano od głównego gwaru basenowego. W większości polskich kurortów do dyspozycji pozostaje zazwyczaj zaledwie jedno takie urządzenie, więc takie podejście diametralnie podnosi standard wypoczynku i zapobiega uciążliwym kolejkom.

Przestrzeń relaksacyjna to również klimatyczne tężnie i lecznicze groty solne, które potęgują prozdrowotny wymiar całego wypoczynku. Dokładne ujęcia z tego fragmentu kurortu prezentujemy w specjalnie przygotowanej galerii zdjęć.

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Park wodny w Hotelu Gołębiewski Pobierowo [ZDJĘCIA]

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Szatnie i organizacja w parku wodnym Hotelu Gołębiewski w Pobierowie

Bardzo pozytywne wrażenie robią również pomieszczenia do przebierania, które imponują swoimi rozmiarami i świetnym wyposażeniem. Wyraźnie widać, że architekci przewidzieli jednoczesną obecność ogromnych tłumów turystów, co przełożyło się na perfekcyjne zaplanowanie i zorganizowanie przepływu ludzi wewnątrz całego budynku.

Cennik basenów Tropikana. Ile kosztuje wejście do Hotelu Gołębiewski?

Z kompleksu basenowego Tropikana mogą swobodnie korzystać zarówno osoby wynajmujące pokoje, jak i turyści z zewnątrz. Wczasowicze przebywający na terenie kurortu mają zagwarantowany nielimitowany i bezpłatny dostęp do strefy wodnej, natomiast pozostali goście muszą wykupić specjalne bilety wstępu.

Koszty wejściówek dla turystów spoza hotelu wyglądają następująco: