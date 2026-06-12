Odwiedziliśmy gigantyczny aquapark w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Wnętrza robią ogromne wrażenie

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Byliśmy na otwarciu Hotelu Gołębiewski w Pobierowie
Hotel Gołębiewski, czyli potężny kompleks nad Morzem Bałtyckim był jedną z najgoręcej omawianych i najdłużej wypatrywanych inwestycji turystycznych ostatnich lat. Częściowe uruchomienie obiektu, znane w branży jako soft opening, nastąpiło 10 czerwca 2026 roku. Nasza redakcja uczestniczyła w pierwszych dniach funkcjonowania tego miejsca, a obszerny reportaż z wizyty opisaliśmy w oddzielnej publikacjitutaj: Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium, jakiego w Polsce jeszcze nie było. W trakcie przechadzki po luksusowym kurorcie sprawdziliśmy dokładnie funkcjonowanie atrakcji wodnych.
Wielki aquapark w Hotelu Gołębiewski Pobierowo zachwyca atrakcjami
Strefa wellness oraz baseny w kompleksie Tropikana powstały z myślą o jednoczesnej obsłudze potężnej liczby urlopowiczów, oferując im multum form odpoczynku. Cały teren został bardzo logicznie rozplanowany, a poszczególne strefy rozrywkowe są od siebie oddzielone, dzięki czemu turyści unikają ścisku i mogą swobodnie korzystać z wodnych uciech.
Ogromnym zaskoczeniem dla odwiedzających jest z pewnością oddzielna sala wypełniona jacuzzi, które celowo odizolowano od głównego gwaru basenowego. W większości polskich kurortów do dyspozycji pozostaje zazwyczaj zaledwie jedno takie urządzenie, więc takie podejście diametralnie podnosi standard wypoczynku i zapobiega uciążliwym kolejkom.
Przestrzeń relaksacyjna to również klimatyczne tężnie i lecznicze groty solne, które potęgują prozdrowotny wymiar całego wypoczynku. Dokładne ujęcia z tego fragmentu kurortu prezentujemy w specjalnie przygotowanej galerii zdjęć.
Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.
Park wodny w Hotelu Gołębiewski Pobierowo [ZDJĘCIA]
Szatnie i organizacja w parku wodnym Hotelu Gołębiewski w Pobierowie
Bardzo pozytywne wrażenie robią również pomieszczenia do przebierania, które imponują swoimi rozmiarami i świetnym wyposażeniem. Wyraźnie widać, że architekci przewidzieli jednoczesną obecność ogromnych tłumów turystów, co przełożyło się na perfekcyjne zaplanowanie i zorganizowanie przepływu ludzi wewnątrz całego budynku.
Cennik basenów Tropikana. Ile kosztuje wejście do Hotelu Gołębiewski?
Z kompleksu basenowego Tropikana mogą swobodnie korzystać zarówno osoby wynajmujące pokoje, jak i turyści z zewnątrz. Wczasowicze przebywający na terenie kurortu mają zagwarantowany nielimitowany i bezpłatny dostęp do strefy wodnej, natomiast pozostali goście muszą wykupić specjalne bilety wstępu.
Koszty wejściówek dla turystów spoza hotelu wyglądają następująco:
- pełnoletni klienci zapłacą 80 złotych za półtorej godziny zabawy,
- maluchy do czwartego roku życia wchodzą całkowicie za darmo,
- młodzież do 14 roku życia obowiązuje stawka 40 złotych za 90 minut,
- za każde kolejne rozpoczęte 30 minut trzeba dopłacić 20 złotych od osoby,
- każdy klient wchodzący na teren wodnego placu zabaw dostaje jeden bezpłatny ręcznik kąpielowy.