To miasto zyskało miano najpiękniejszego. Jest podobne do Paryża!

Jedno z najpiękniejszych miast w Polsce. Porównania do Paryża

Mianem "polskiego Paryża" nazywany jest Szczecin, czyli stolica woj. zachodniopomorskiego. Co ciekawe, porównania do francuskiej stolicy nie są przypadkowe - Szczecin wyróżnia się charakterystycznym układem urbanistycznym opartym na szerokich alejach i gwiaździstych rondach.

Od lat wokół Szczecina krąży legenda, jakoby układ miasta zaprojektował sam Georges Eugène Haussmann - słynny francuski urbanista odpowiedzialny za przebudowę XIX-wiecznego Paryża. To jednak tylko miejski mit. Nie ma dowodów na to, by Haussmann miał jakikolwiek udział w projektowaniu Szczecina. Nie zmienia to jednak faktu, że paryskie inspiracje rzeczywiście są tutaj bardzo widoczne.

Najlepszym przykładem jest Plac Grunwaldzki, od którego promieniście odchodzi kilka ulic. Wielu porównuje go do paryskiego Placu Charles’a de Gaulle’a, dawniej nazywanego Placem Gwiazdy, z którego rozchodzi się aż dwanaście alei. Taki układ urbanistyczny nadaje Szczecinowi wyjątkowego charakteru i sprawia, że miasto wyróżnia się na tle innych polskich metropolii.

Aleje, place i monumentalna architektura

Tak jak wspominaliśmy, jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc w Szczecinie jest Plac Grunwaldzki, lecz to dopiero początek. Miasto wyróżnia się również dużą ilością parków i zieleni. Nie bez powodu mówi się, że jest jednym z najbardziej zielonych miast w Polsce. Drzewa, skwery i rozległe aleje nadają mu wyjątkowego charakteru i sprawiają, że nawet centrum miasta wydaje się tu spokojniejsze niż w wielu innych dużych metropoliach.

Szczecin coraz częściej wybierany przez turystów

Choć przez lata pozostawał nieco w cieniu innych polskich miast, dziś Szczecin coraz częściej trafia na listy miejsc wartych odwiedzenia. Turyści doceniają nie tylko architekturę i historię, ale także spokojniejszą atmosferę niż w najbardziej obleganych miastach Polski.

Dużym atutem są również liczne wydarzenia kulturalne, bliskość natury oraz położenie niedaleko Bałtyku i granicy z Niemcami. Dzięki temu staje się on atrakcyjnym kierunkiem zarówno na weekendowy wyjazd, jak i dłuższy pobyt.