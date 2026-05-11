Noc Otwartych Sądów w Szczecinie

W ramach Nocy Otwartych Sądów gmach przy pl. Żołnierza Polskiego 16 zmieni się w centrum edukacji i rozrywki. Wydarzenie z okazji Dnia Wymiaru Sprawiedliwości potrwa od 16:30 do 21:30.

Główną atrakcją będzie możliwość zwiedzenia miejsc niedostępnych na co dzień. Przewodnicy co 10 minut będą zabierać grupy na spacer po zakamarkach sądu. Odwiedzający zajrzą do gabinetu Prezesa Sądu, zobaczą, jak wygląda praca w sekretariatach "wczoraj i dziś" oraz obejrzą wystawę dowodów rzeczowych i najstarszych ksiąg wieczystych. Przygotowano też coś specjalnego: symulację procesu Sydonii von Borck - najsłynniejszej pomorskiej czarownicy.

Najmłodsi będą mogli poczuć ciężar sędziowskiego młotka w Małym Sądziku, zagrać w planszówkę Prawopolis lub przytulić Misia Adwokata. Z kolei przed budynkiem policja zaprezentuje robota do zadań specjalnych oraz psa policyjnego, a strażacy z OSP Gryf nauczą pierwszej pomocy.

Instytut Pamięci Narodowej przygotował gratkę dla pasjonatów kryminalistyki - prezentację artefaktów odnalezionych w miejscach zbrodni oraz możliwość samodzielnego postawienia hipotez śledczych na podstawie szpiegowskich zdjęć lotniczych.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.