Szczecin znów stanie się tenisową stolicą Europy! Młode talenty powalczą w Szczecin Cup by KIA Polmotor 2026

Szczecin od lat kojarzy się z tenisem na najwyższym poziomie, a nadchodzące wydarzenie tylko potwierdza tę renomę. Tym razem oczy kibiców będą zwrócone na Szczeciński Klub Tenisowy, gdzie o cenne punkty i prestiżowe zwycięstwo powalczy ponad 150 młodych talentów z całej Europy.

Rywalizacja rozpocznie się w niedzielę, 17 maja, od widowiskowych kwalifikacji, które wyłonią ostatnich uczestników drabinki głównej. Od poniedziałku do soboty (18–23 maja) kibice będą mogli śledzić turniej główny, w którym każda piłka może zadecydować o końcowym sukcesie.

To wyjątkowa okazja, by z bliska zobaczyć graczy, którzy za kilka lat mogą pojawiać się w finałach turniejów wielkoszlemowych. Dynamika, ambicja i czysta radość z gry – to wszystko czeka na fanów przy al. Wojska Polskiego 127.Ranga wydarzenia została podkreślona przez wyjątkowe patronaty. Turniej odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Prezydenta Miasta Szczecin.

Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców Szczecina i okolic do wspólnego kibicowania. Wstęp na trybuny to szansa na spędzenie czasu w sportowej atmosferze i wsparcie młodych sportowców w ich drodze na szczyt.Szczegóły wydarzenia:

Szczecin Cup by KIA Polmotor 2026 U14 & U16

Szczeciński Klub Tenisowy, al. Wojska Polskiego 127

17 maja (kwalifikacje), 18–23 maja (turniej główny)

Wpadnij na korty, poczuj dreszcz emocji i zobacz, jak rodzą się nowe legendy tenisa!