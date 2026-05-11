UWAGA motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki... Czas na ESKA RIDER SHOW 6!

Michał Zaręba
2026-05-11 13:25

Już 23 maja Drawsko Pomorskie po raz kolejny stanie się motocyklową stolicą Polski. To wszystko za sprawą 6. edycji ERS. Spotkamy się z Wami na zielonym placu przy ulicy Prusa i Toruńskiej na wielkim otwarciu sezonu motocyklowego. Ten prawdopodobnie największy na Pomorzu Zachodnim zlot motocyklowy rozpocznie się o godzinie 12:00.

ERS6
W programie wydarzenia przewidziano mnóstwo atrakcji dla miłośników jednośladów oraz dla tych, którzy 23 maja po prostu pojawią się na miejscu. Ze stałych pozycji nie zabraknie:

  • zlotu motocykli,
  • rozmów z ekspertami,
  • DJ'a Radia ESKA (Prod_Tolo),
  • konkursów z gadżetami,
  • festiwalu smaków food truck'ów
  • strefy z dmuchańcami dla dzieci,
  • strefy chillout'u Radia ESKA Szczecin.

Z nowości:

  • pojawi się ekipa Motobandy i Ścigacza.pl
  • oficjalny symulator Moto GP
  • po raz pierwszy Śmigłowiec Radia Eska

- Cieszę się, że po kilku miesiącach przygotowań możemy w końcu ogłosić kolejną edycję ESKA Rider Show w Drawsku Pomorskim - mówi Krzysiek Grobela, Dyrektor Regionalny Radia ESKA.

Jak zawsze robimy wszystko by to wydarzenie wyróżniało się od standardowych zlotów motocyklowych i przyciągało uwagę wszystkich motocyklistów. Cała ekipa Radia ESKA pracowała na wysokich obrotach, żeby zapewnić niespotykane atrakcje a przy tym budować fajne emocje i klimat. W tym roku każdy będzie mógł przybić piątkę i pogadać z ekipą Motobandy, Ścigacza.pl czy zwycięzcami rajdu Dakar Kamena Rally Team.

Prawdziwi fani sportowej jazdy będą mogli zejść na kolano na jedynym w Polsce homologowanym symulatorze Moto GP czy sprawdzić swój refleks startując z taśmy motocyklem żużlowym! Ci, którym dalej będzie brakowało adrenaliny na bank poczują ją wsiadając do helikoptera Radia ESKA.

A już na ziemi ciekawe prezentacje nowych modeli motocykli, szkolenia z doskonalenia jazdy, konkursy i jak zawsze kilkanaście food trucków z kuchnią całego świata. Wpadajcie, będzie grubo, będzie głośno, będzie efektownie! – zapewnia Krzysiek Grobela, Dyrektor Regionalny Radia ESKA.

ESKA RIDER SHOW 6 w Drawsku Pomorskim odbędzie się 23 maja w rejonie ulic Prusa i Toruńskiej. Wydarzenie potrwa w godzinach 12:00-17:00. Szczegółowy harmonogram wydarzenia znajdziecie TUTAJ.

Partnerami 6. edycji ESKA RIDER SHOW są: Pomorze Zachodnie i Drawsko Pomorskie. Do zobaczenia na miejscu!

