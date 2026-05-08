Twój ogród na wiosnę: Jak stworzyć zieloną oazę? Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie w Szczecinie!

Wiosenny Kiermasz Ogrodniczy – wszystko dla Twojego ogrodu

Już 16 maja br., w godzinach od 10:00 do 14:00, teren Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Szczecinie (ul. Batalionów Chłopskich 115) zamieni się w prawdziwe królestwo roślin. To doskonała okazja, by kompleksowo przygotować się do sezonu.

i Autor: ZSCKR w Szczecinie/ Materiały prasowe

Podczas kiermaszu odbędzie się:

pokaz obsługi sprzętu ogrodniczego i rolniczego;

pokaz obsługi i pracy robotów koszących firmy;

sprzedaż kwiatów rabatowych i balkonowych;

sprzedaż rozsad warzyw do uprawy gruntowej i pod osłonami;

sprzedaż warzyw i nowalijek;

sprzedaż bylin, drzew i krzewów ozdobnych;

sprzedaż serów z gospodarstwa ekologicznego;

sprzedaż miodu z lokalnej pasieki;

doradztwo ogrodnicze.

i Autor: ZSCKR w Szczecinie/ Materiały prasowe

Pasja, która staje się zawodem – Dzień Otwarty Szkoły

Wydarzenie to nie tylko gratka dla działkowców, ale także świetna szansa dla młodzieży stojącej przed wyborem ścieżki zawodowej. Równolegle z kiermaszem odbędzie się Dzień Otwarty Szkoły. To najlepszy moment, by „od kuchni” poznać placówkę, która kształci specjalistów z pasją.

Szkoła oferuje nowoczesne kierunki, które odpowiadają na potrzeby dzisiejszego rynku pracy.

W ofercie technikum znajdziesz takie profile jak:

agroogrodnik,

technik architektury krajobrazu i arborystyki,

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,

technik weterynarii,

technik hodowca koni o profilu policja konna.

Dla osób preferujących naukę w branżowej szkole I stopnia przygotowano kierunki: ogrodnik terenów zieleni oraz mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.

i Autor: ZSCKR w Szczecinie/ Materiały prasowe

Dołącz do nas 16 maja!

Niezależnie od tego, czy szukasz idealnej pelargonii na balkon, czy zastanawiasz się nad swoją przyszłością zawodową – czekamy na Ciebie! Przyjdź, zainspiruj się zielenią i poczuj wyjątkową atmosferę naszej szkoły.

Do zobaczenia.

i Autor: ZSCKR w Szczecinie/ Materiały prasowe

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Szczecinie

ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin

tel: 91 461 23 79

www.ceogr.edu.pl

Zadbaj o swój ogród i swoją przyszłość z ZSCKR w Szczecinie!