Twój ogród na wiosnę: Jak stworzyć zieloną oazę? Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie w Szczecinie!

Wiosenny Kiermasz Ogrodniczy – wszystko dla Twojego ogrodu
Już 16 maja br., w godzinach od 10:00 do 14:00, teren Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Szczecinie (ul. Batalionów Chłopskich 115) zamieni się w prawdziwe królestwo roślin. To doskonała okazja, by kompleksowo przygotować się do sezonu.
Podczas kiermaszu odbędzie się:
- pokaz obsługi sprzętu ogrodniczego i rolniczego;
- pokaz obsługi i pracy robotów koszących firmy;
- sprzedaż kwiatów rabatowych i balkonowych;
- sprzedaż rozsad warzyw do uprawy gruntowej i pod osłonami;
- sprzedaż warzyw i nowalijek;
- sprzedaż bylin, drzew i krzewów ozdobnych;
- sprzedaż serów z gospodarstwa ekologicznego;
- sprzedaż miodu z lokalnej pasieki;
- doradztwo ogrodnicze.
Pasja, która staje się zawodem – Dzień Otwarty Szkoły
Wydarzenie to nie tylko gratka dla działkowców, ale także świetna szansa dla młodzieży stojącej przed wyborem ścieżki zawodowej. Równolegle z kiermaszem odbędzie się Dzień Otwarty Szkoły. To najlepszy moment, by „od kuchni” poznać placówkę, która kształci specjalistów z pasją.
Szkoła oferuje nowoczesne kierunki, które odpowiadają na potrzeby dzisiejszego rynku pracy.
W ofercie technikum znajdziesz takie profile jak:
- agroogrodnik,
- technik architektury krajobrazu i arborystyki,
- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
- technik weterynarii,
- technik hodowca koni o profilu policja konna.
Dla osób preferujących naukę w branżowej szkole I stopnia przygotowano kierunki: ogrodnik terenów zieleni oraz mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.
Dołącz do nas 16 maja!
Niezależnie od tego, czy szukasz idealnej pelargonii na balkon, czy zastanawiasz się nad swoją przyszłością zawodową – czekamy na Ciebie! Przyjdź, zainspiruj się zielenią i poczuj wyjątkową atmosferę naszej szkoły.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Szczecinie
ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin
- tel: 91 461 23 79
- www.ceogr.edu.pl
