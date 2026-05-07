Energetyka to nie tylko rury! Ruszyła studencka odsłona „SEC z klasą”. Studencie, sprawdź, dlaczego powinieneś wziąć udział w projekcie.

Branża energetyczna kojarzy Ci się wyłącznie z kaskiem i ciężkim sprzętem? Czas zmienić myślenie! „SEC z klasą” to 3-letnia kampania edukacyjna, która pokazuje, że nowoczesne ciepłownictwo to sektor wysokich technologii, innowacji społecznych i realnego wpływu na środowisko.

Od pierwszoklasisty do studenta

Projekt ewoluował wraz z uczestnikami. Zaczęło się trzy lata temu od edukowania najmłodszych (klasy I-III), rok temu wiedzę chłonęli uczniowie szkół średnich, we współpracy z Morskim Centrum Nauki, a teraz przyszedł czas na „najcięższy kaliber” – szczecińskich studentów. W akcję zaangażowane są najważniejsze uczelnie w mieście: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Uniwersytet Szczeciński, Akademia Sztuki, Politechnika Morska oraz Pomorski Uniwersytet Medyczny. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Szczecin.

– Ciepłownictwo to branża, która przechodzi obecnie największą zmianę w historii. Chcemy pokazać młodym ludziom, że to bardzo rozwojowy sektor, pełen wyzwań i ogromnych możliwości zawodowych – podkreślają organizatorzy wydarzenia.

Co już za nami, a co przed nami?

Tegoroczna edycja wystartowała z wysokiego „C”. Studenci dyskutowali już o prawie energetycznym, rozmawiano o technologiach przyszłości i OZE, a także o tym, jak komunikować trudne tematy energetyczne w marketingu. Odbyła się wizyta w Ciepłowni Rejonowej Dąbska, gdzie studenci mogli zobaczyć serce systemu „od kuchni”.

Ale to dopiero początek! Przed nami wydarzenia, które łączą energetykę z medycyną i nowymi technologiami:

Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie: Na PUM-ie dowiemy się, jak czyste ciepło przekłada się na nasze płuca (w planach także warsztaty ze spirometrii!).

Cyberbezpieczeństwo: Politechnika Morska weźmie pod lupę ochronę sieci energetycznych.

Gość specjalny: Spotkanie z dr. Maciejem Kaweckim, który opowie o przyszłości technologii i sztucznej inteligencji.

Finałem tegorocznej edycji będzie jesienna debata oksfordzka. To wtedy studenci zmierzą się z realnymi wyzwaniami, przed którymi stoi sektor energetyczny, walcząc na argumenty o wizję przyszłości.

Dlaczego to ważne?

Transformacja energetyczna to nie tylko sprawa firm, to zmiana dla całego Szczecina. Wpływa na jakość powietrza, nasze zdrowie i koszty życia. Aby ta zmiana się udała, potrzebujemy dialogu i świadomości – zwłaszcza wśród przyszłych specjalistów, którzy już za chwilę będą podejmować kluczowe decyzje zawodowe.

Studencie, transformacja dzieje się na Twoich oczach! Zapisz się na majowe wydarzenia już dziś.

Jeśli chcesz trzymać rękę na pulsie i spotkać się z ekspertami, koniecznie zarezerwuj czas w końcówce maja. Na wydarzenia obowiązują zapisy!

27.05 | „Zanieczyszczenie środowiska a występowanie chorób dróg oddechowych” – dr n. med. Iwona Poziomkowska-Gęsicka (Aula Rektoratu PUM).

28.05 | „AI to nadal nierozwiązywalny problem” – dr Maciej Kawecki (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT).

Bądź częścią zmiany. Dowiedz się, jak Szczecin staje się „Eko" dzięki nowoczesnemu ciepłownictwu!

Zainteresowani udziałem mogą kontaktować się pod adresem: [email protected]